Minister herhaalt: Lelystad Airport gaat open

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) houdt vast aan het plan om Lelystad Airport te openen. 'Dat is de opdracht waar ik voor sta', zegt ze in een interview met de Volkskrant, zonder een openingsdatum te noemen.

Die opening staat nu gepland op 1 april 2020, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De Europese Commissie zette in december een streep door de plannen. Van Nieuwenhuizen wil in mei met een nieuw plan komen.

Van Nieuwenhuizen gaat een maand voor de verkiezingen in tegen de wens van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie om de groei van Lelystad Airport in te perken. De minister hoopt de partijen in mei over te halen met een 'overtuigend verhaal'.

Vrees voor geluidsoverlast

Vooral uit Gelderland en Overijssel is veel protest tegen het vliegveld. Inwoners zijn bang voor onder meer geluidsoverlast omdat de toekomstige vliegroutes over die provincies gaan lopen.

Tegenstanders maken het vliegveld inzet van de verkiezingen voor Provinciale Staten, op 20 maart. Ze lanceerden onder meer een digitale kieswijzer. De tegenstanders verschillen onderling overigens van mening of er wel of niet op regeringspartijen gestemd moet worden.

'Schiphol moet blijven groeien'

Van Nieuwenhuizen zegt in het interview ook dat Schiphol ook na 2020 moet blijven groeien. Anders verliest de luchthaven volgens haar de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten in Europa.

Tot en met 2020 geldt op Schiphol een plafond van 500.000 vluchten per jaar, maar dat aantal is nu al bereikt. 'Ik denk dat je niet kunt zeggen: dit was het voor eeuwig, die 500.000 vluchten. Dan ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vlieghubs in Europa.'

