Bewoonster na brand in binnenstad Zutphen: 'Ik ben me doodgeschrokken'

Ook de bewoonster van het huis komt kijken. Ze was niet thuis en ziet voor het eerst dat er van het huis niet veel over is. 'Ik kom net aanrijden', vertelt ze, 'ik ben me doodgeschrokken.'

Haar man was wel thuis. Hij kon ontsnappen aan de vlammen. 'Via het dakraam en de goot van de buren is hij op het dakterras terecht gekomen. Dat is gelukkig goed gegaan. Hij ligt nu ter observatie in het ziekenhuis.' Met de verwondingen valt het erg mee.

Foto: Omroep Gelderland

'Ik werd om 2.00 uur wakker van het lawaai van de brandweerauto's', vertelt een man die zijn hond uitlaat. 'Ik ging kijken en toen brandde het al. Heel erg.' Hij weet te vertellen dat in het huis ook twee honden wonen, maar die waren nu niet thuis.

Uit voorzorg ontruimde de brandweer vier omliggende huizen. Vijf bewoners werden in de buurt opgevangen. Brandweermensen haalden een kat uit een van de huizen.

'Uitkijken dat het niet vergaat'

'Ik vind het heel erg, het is heftig', vertelde een omwonende afgelopen nacht. 'Het is een mooi straatje met mooie huizen van allemaal hout, dus je moet uitkijken dat het niet vergaat. Dat zou zonde zijn.'

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Daar wordt vandaag onderzoek naar gedaan.

