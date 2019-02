VIDEO: Explosie bij grote brand in loods Beesd

De eerste melding was rond 22.40 uur en de brandweer beoordeelde het al snel als 'zeer grote brand'. Bij de brand was in ieder geval een grote explosie te zien en te horen.

Een getuige maakte deze beelden van de ontploffing (tekst gaat verder onder de video)

Bekijk beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video)

Er was veel rookontwikkeling en dat had gevolgen voor het verkeer op de A2. Rijkswaterstaat verlaagde enige tijd in beide richtingen de maximumsnelheid. Ook het treinverkeer tussen Leerdam en Beesd werd een uurtje stilgelegd.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Volgens de Veiligheidsregio is er geen asbest vrijgekomen.

Er waren meerdere korpsen aanwezig om de brand te bestrijden.