Ted van de Pavert: 'Het was niet spectaculair'

'Zo'n wedstrijd was het inderdaad vandaag. Het was niet spectaculair', vertelt de verdediger. De Graafschap wist het eerste kwartier meer te overtuigen dan Utrecht, maar in de eindfase werd slordig omgegaan met de kansen.

'Leren omgaan met tegenslagen'

'We wilden toch de drie punten hier houden en de manier van spelen en de flow behouden waarmee we geëindigd waren. Dat is niet gelukt, dat had ook met de tegenstander te maken. We zullen nog wel vaker te maken krijgen met tegenslagen en daar moeten we ons overheen zetten', aldus Van de Pavert.

