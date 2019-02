De eerste officiële lentedag van 2019 is een feit en dat was genieten geblazen!

Bij een temperatuur van 15 graden of meer in De Bilt is sprake van een officiële lentedag. Gemiddeld komt het op 16 maart voor het eerst tot maxima van 15 graden of meer. De vroegste officiële lentedag ooit was op 13 januari 1993, toen het 15,1 graden werd.

Ook bij ons in Gelderland was het vandaag (uiteraard) prachtig weer. In Nijmegen en Arnhem kwam het kwik bijvoorbeeld op zestien graden uit. Het mooie weer leverde fraaie plaatjes op.

Bekijk hieronder de reportage over het mooie weer.