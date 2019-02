De stroom is op, compleet uitverkocht zelfs

Peter Hofland van netbeheerder Liander: 'Glastuinbouwers gebruiken steeds meer stroom. Dat komt door grootschalige uitbreiding van de glastuinbouw in de Bommelerwaard, maar ook doordat tuinders steeds meer stroom gebruiken. Dat het zo snel zo enorm zou groeien, hebben wij niet aan zien komen. Die spectaculaire stijging van de stroomvraag kunnen wij niet aan.'

Van gas af

Dat betekent dat er geen tuinder meer bij kan komen in het gebied rond Neerijnen en in de Bommelerwaard. Maar ook dat bestaande tuinders niet méér stroom kunnen gaan gebruiken. Chrysantenkweker Henk van Wijk uit Bruchem baalt ervan. 'De politiek wil dat wij verduurzamen en van het gas af gaan. Dat willen wij ook. Nu wordt tweederde van de stroom die ik gebruik opgewekt door een generator die op gas draait. Eenderde van de stroom neem ik af van Liander. Ik wil wel meer gas inruilen voort elektriciteit, maar dat kan dus niet.'

Liander is met de tuinders en verschillende andere partijen in overleg over een oplossing. 'Dat zou het bouwen van een nieuw verdeelstation kunnen zijn, maar dat kost tijd', zegt Peter Hofland van Liander. 'Niet zo zeer het bouwen als wel het vinden van een locatie en het hele vergunningentraject.'

Dat betekent dat de tuinders de komende jaren vast zitten aan de hoeveelheid stroom die ze nu gebruiken. 'We kunnen zo niets', zegt Henk van Wijk. 'Niet innoveren, niet uitbreiden; heel vervelend. Maar ook wij hebben het niet zien aankomen. Stroom was er gewoon altijd. Als je meer nodig had, belde je Liander en was het geregeld. Maar nu trekt iedereen van alle kanten aan die stroom en is het op.'

Liander benadrukt dat er voor particulieren genoeg stroom is. 'De glastuinders zijn echt grootverbruikers, dat gaat om hele andere hoeveelheden', zegt Hofland. Van Wijk: 'Wat een gemiddeld huishouden aan stroom verbruikt per jaar, verbruiken wij hier overdag in onze chrysantenkwekerij per uur.'

De Provincie Gelderland heeft het gebied Bommelerwaard/Neerijnen aangewezen als intensiveringsgebied voor glastuinbouw. De grens daarvan lijkt nu bereikt.