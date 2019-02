Veel hulp voor carnavalsverenigingen in Zaltbommel na brand

Vooral uit het zuiden van het land bieden veel mensen hulp aan. 'Allerlei bedrijven bellen ons om ergens mee te helpen. Dat is echt fantastisch', zegt voorzitter Martijn Merks van carnavalsvereniging De Wallepikkers. De wagens van deze carnavalsvereniging gingen, net als die van zeven andere carnavalsverenigingen, in vlammen op na een brand in een loods waar ze opgebouwd werden.

Feestavond

Zaterdag hielden de verenigingen een spontane collecte. Merks: 'Dat leverde al zo'n 1700 euro op. Zelfs de burgemeester deed mee met de collecte. En 's avonds hadden we een feestavond gepland met de bouwers van de carnavalswagens. Die kreeg nu een heel andere sfeer, maar het was fijn om na dit drama bij elkaar te kunnen zitten en te praten over hoe we verder moeten. Na die avond zaten we op een dikke 2000 euro.'

Bekijk hieronder beelden van de 'fatale' brand. Onder de video gaat de tekst verder.

Nieuwe plek

Daarmee zijn de verenigingen er nog lang niet. Niet alleen de wagens die over twee weken in de optocht mee zouden doen, zijn verbrand. Ook al het gereedschap en materiaal dat de clubs in jaren bij elkaar gespaard hebben. 'En vooral de loods die we gebruikten', zegt Merks. 'We hebben snel een plek nodig om weer te kunnen bouwen. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek.'

Zie ook: 'Alles is weg, maar de optocht gaat door'; zeggen carnavalsverenigingen in Zaltbommel