Liveblog: De Graafschap verliest op eigen veld van FC Utrecht

90+3 Kevin Blom fluit af na de laatste corner van De Graafschap. De Superboeren verliezen met 0-1.

90+3 Bahebeck wordt weggestuurd, Jurjus komt uit de goal en probeert de stuiterende bal weg te koppen maar hij mist de bal faliekant.

90+1' Utrecht valt aan en stuurt Boussaid op Jurjus af. Hij schiet maar Jurjus pakt de bal.

90' we krijgen 3 minuten blessuretijd

88' Het lijkt erop dat de bal achter wordt geschoten via een Utrecht-verdediger maar desondanks. krijgen ze een hoekschop die wordt weggekopt.

86' Matusiwa krijgt de bal aan de rand van het 16-metergebied en probeert een actie naar de zijkant te maken om de bal hoog voor te zetten. De Utrecht verdediging werkt de bal weg.

83' Het is een lastige middag voor Fc Utrecht dat seconden sprokkelt om de 0-1 over de lijn te trekken.

78' Vrije trap randje 16. El Jebli achter de bal. Hij schiet tegen de arm van een Fc Utrecht-speler.

76' Simon Gustafson gaat achter de bal staan en schiet binnen. 0-1 Fc Utrecht





75' Kerk wordt weggestuurd in het 16-meter gebied. Van de Pavert vloert hem. Strafschop Fc Utrecht

66' Utrecht valt twee keer kort achter elkaar aan via Gyrano Kerk die zijn dag niet heeft. Hij loopt op Jurjus af maar die hoeft er niet aan te pas te komen. Kerk schiet meters naast.

58' Fc Utrecht heeft de bal rond de middenlijn en geeft een diepe bal op Kramer die net een meter te kort komt. Keeper Hidde Jurjus plukt de bal van de mat.

55' Uit een corner van Utrecht weet De Graafschap de bal te onderscheppen via Jurjus die de bal naar voren schiet op Narsingh, een Utrecht verdediger gaat in de fout met koppen, Hij brengt Narsingh in stelling, die net naast schiet.

53' Diepe bal op Narsingh, hij of doelman Jensen is het eerst bij de bal. Het wordt de laatste. Aanval ten einde.

46' We zijn weer begonnen. Geen van beide ploegen heeft gewisseld.De Graafschap in de aanval met Furdjel Narsingh

45' RUST bij De Graafschap - Fc Utrecht. Stand 0-0

44' overtreding op El Jebli. vrije trap randje strafschopgebied. Tutuarima en El Jebli staan bij de bal. El Jebli zet hem, bal verdwijnt in de muur.

41' El jebli met balbezit op de rand van het strafschopgebied. Tutuarima komt over de flank en krijgt hem diep mee, zet voor op Benschop die zijn voet er niet tegenaan krijgt.

34' Weer een aanval van Fc Utrecht door slordig spel aan Graafschap zijde. Henk de Jong roept een aantal spelers bij zich voor overleg tijdens een blessure behandeling van Fc Utrecht

33' Michiel Kramer krijgt de bal in de diepte mee en loopt op Jurjus af. Hij schiet naast.

28' Diepe bal op El Jebli die de bal met de hand meeneemt in het strafschopgebied maar tegelijk onder de voet wordt gelopen . Hij wil een penalty maar scheidsrechter Blom geeft een vrije trap aan Fc Utrecht.

29' Het thuis publiek gaat er achter staan terwijl het Utrecht publiek scandeert "Utrecht wakker worden'

El jebli zet vrije trap maar inzet wordt door Utrecht verdediging weggewerkt.

21' Leeroy Owusu loopt door de Verdediging van Fc Utrecht en schiet! het schot wordt gekeerd.

14' De Graafschap was het eerste deel van de wedstrijd voornamelijk aan de bal en de meest dreigende ploeg, met name omdat Utrecht slordig is aan de bal.

13' El Jebli maakt een actie aan de rand van het strafschopgebied maar verliest het duel. Vrije trap Fc Utrecht.

12' Een schot, maar tegen een verdediger van Fc Utrecht

12'Mooie steekpas van Benschop op Narsingh die kapt en probeert de bal voor te zetten.

10' Van de Pavert probeert de bal naar Benschop te krijgen maar is slordig en verliest de bal

8' Narsingh maakt een actie rechtsvoor, maar kapt zich de moeilijkheden in. bal kwijt

7' Klaiber gooit in voor Utrecht op de graafschap zijde van het veld

1' We gaan beginnen. Prins Bertie heeft de aftrap symbolisch verricht.

0' Wat een prachtige sfeer op De Vijverberg.

VOOR DE WEDSTRIJD

16.40 De fans van FC Utrecht zijn ook gearriveerd. Een flink aantal supporters is naar Doetinchem afgereisd.

16.35 Op de perstribune zit Gert Kruys, als analist. Hij is oud-trainer van De Graafschap.

16.30 De spelers zijn bezig aan de warming-up. Het stadion zit al aardig vol.

16.20 De Graafschap-coach Henk de Jong: 'Thuis kunnen wij van iedereen winnen. Daar moeten we samen met het publiek de krachten bundelen. En als dat lukt, zijn we één blok en stralen we uit dat we vanaf de eerste seconde willen winnen. Van tegenstanders en collega's hoor ik ook wat gebeurt daar de laatste tijd bij jullie? Het is geen mooi verhaal. Het is wat er in werkelijkheid ook echt aan de hand is. Tegenstanders vinden het niet prettig hier te komen.'

16.15 De Graafschap heeft veel vertrouwen getankt na de recente thuiszeges op Fortuna Sittard (5-1) en NAC Breda (3-0). FC Utrecht won voor het laatst op 16 december en pakte slechts één punt uit de laatste vijf duels.

16.10 Het is voor El Jebli een bijzonder duel, vanmiddag.

16.05 Gaat Charlison Benschop vanmiddag zijn eerste doelpunt maken in het shirt van De Graafschap?

16.00 Dick Advocaat komt met FC Utrecht langs op een uitverkochte Vijverberg. Eerder dit seizoen werden de Doetinchemmers gedeclasseerd in Galgenwaard. De Graafschap verloor op 25 november in Utrecht met 5-0 en werd in fases volledig ondersteboven gespeeld.

15.55 Ted van de Pavert staat dus in de basis en bereikt daarmee een belangrijke mijlpaal.

15.50 Als de spelers van De Graafschap hier geen motivatie van krijgen...

15.45 Opstelling De Graafschap: Jurjus; Owusu, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, El Jebli, Matusiwa; Narsingh, Benschop en Burgzorg.

15.30 Een van de meest besproken mannen uit de voetballerij van de afgelopen dagen, Dick Advocaat. Hij komt aan in Doetinchem.