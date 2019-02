Gereanimeerde man Gaanderen alsnog overleden

De man die onlangs door twee jongens op de grens van Gaanderen en Terborg gereanimeerd is, is alsnog overleden. Desondanks is de familie de jongens dankbaar, omdat ze nu afscheid hebben kunnen nemen.

'Het is voor hem helaas slecht afgelopen', vertelt Niels Verheijen, een van de jongens die de man hielp, in 8opZondag op Optimaal FM. 'Hij was aan het herstellen, ze hebben hem eerst in een kunstmatige coma gehouden om het lichaam rust te geven. Aan het einde van de week kreeg hij er in het ziekenhuis een longontsteking bij en op dat moment, als je al zwak bent en zoiets hebt meegemaakt, kan zoiets wat voor ons onschuldig lijkt heel heftig zijn. Daar is hij uiteindelijk aan overleden.'

Zie ook: Twee jongeren redden leven in Gaanderen

Familie is de jongens erg dankbaar

Verheijen heeft contact gehad met de familie en die is hem en Bram Verheij erg dankbaar. 'De familie heeft wel afscheid kunnen nemen en daar zijn Bram en ik ook heel blij mee. Ik heb de familie ook ontmoet en het is een fantastische familie en het moet echt een fantastische man zijn geweest. Zij zeggen ook ‘we hebben een week met hem gehad, waarin hij nog redelijk goed bij kennis was ook’, en dat afscheid wat we toen hebben kunnen nemen, dat hadden ze anders niet gehad. Dus het is absoluut niet voor niks geweest.'



Door het gebeuren, ontstond bij jongerencentrum De Lichtenberg in Silvolde het idee een reanimatieavond te gaan organiseren onder de noemer Fataal 2: iedereen kan reanimeren.

'Hier moeten we wat mee'

'Naar aanleiding van die reanimatie dachten we hier moeten we wat mee', vertelt organisator Jesse van de Gevel. 'Het is belangrijk dat iedereen in Nederland moet helpen, vooral in acuut levensbedreigende situaties. Dus we dachten we moeten de buurt en iedereen die zich aangesproken voelt een gratis reanimatieles laten volgen.'

Door de reanimatie in Gaanderen werd het thema heel actueel en dat merkte Van de Gevel ook in de reacties. 'Ja, we hebben zeer veel positieve reacties gehad, iedereen vindt het geweldig. Heel veel mensen willen komen.'

Bijeenkomst op vrijdag

De reanimatieavond is vrijdagavond 22 februari. Vanaf 18.30 uur is de inloop en ook Niels Verheijen en Bram Verheij zijn bij de avond aanwezig om hun verhaal te doen.