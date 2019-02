Fietsenmakers werken 50 uur non-stop en halen 1000 euro op

'We hebben van tevoren tegen elkaar gezegd: Als we 100 euro ophalen, is het al mooi', vertelt fietsenmaker Peter Hofstede. 'Dus ik vind dit een fantastisch bedrag.'

De medewerkers van Hofstede Tweewielers in Borculo werkten dus 50 uur achter elkaar door voor het goede doel. De marathon begon op vrijdag om 14.00 uur met een startschot van burgemeester Joost van Oostrum en eindigde zondag om 16.00 uur.

Al het loon naar het goede doel

De winkel was het gehele weekend open. Hun loon van dit weekend doneren de fietsenmakers ook aan Spieren voor Spieren. Dat is een stichting die geld inzamelt om onderzoek te laten doen naar spierziekten.

Tijdens het weekend waren er meer acties in de winkel om geld in te zamelen voor het goede doel. Mensen die naar de winkel kwamen konden meeloten voor een kinderfiets. Er stond ook een whiteboard, waarop bezoekers een bericht konden schrijven om de fietsenmakers aan te moedigen. De actie eindigde zondagmiddag met een alternatief spelletje Rad van Fortuin. Tijdens het 'Krat van Fortuin' konden bezoekers meedingen naar prijzen die gedoneerd waren door andere Borculose middenstanders.

Doodop

Peter Hofstede is mede-eigenaar van de winkel. De mannen hadden volgens hem een duidelijke reden om deze actie op te zetten. 'Als werknemers van Hofstede willen wij ons graag inzetten voor het goede doel. Voor ons is fietsen heel normaal, maar er zijn ook helaas veel kinderen in Nederland met een zeldzame spierziekte voor wie het onmogelijk is om te fietsen. Voor hen willen we graag onze handen uit de mouwen steken.'

De fietsenmaker is blij met wat zijn team voor elkaar heeft gekregen. En verder is ie vooral erg moe. 'Ik merk wel dat het energielevel echt nul is. Je houdt het goed vol als je bezig bent. Nu zijn we klaar en drinken we een biertje en dan merk je het wel.'

Maandag is de winkel gesloten en kunnen alle werknemers bijkomen.