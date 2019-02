Henk de Jong: 'collega's zeggen ook, wat gebeurt daar bij jullie?'

De Graafschap verloor op 25 november in Utrecht met 5-0 en werd in fases volledig ondersteboven gespeeld. Maar op De Vijverberg is vaak alles anders. De Graafschap heeft veel vertrouwen getankt na de recente thuiszeges op Fortuna Sittard (5-1) en NAC Breda (3-0). FC Utrecht won voor het laatst op 16 december en pakte slechts één punt uit de laatste vijf duels.

Eén blok

'Thuis kunnen wij van iedereen winnen', zegt trainer Henk de Jong. 'Daar moeten we samen met het publiek de krachten bundelen. En als dat lukt, zijn we één blok en stralen we uit dat we vanaf de eerste seconde willen winnen. '

'Van tegenstanders en collega's hoor ik ook wat gebeurt daar de laatste tijd bij jullie? Het is geen mooi verhaal. Het is wat er in werkelijkheid ook echt aan de hand is. Tegenstanders vinden het niet prettig hier te komen.'

Ouderwetse duurlopen

Naast de nieuwe aanjager Azor Matusiwa heeft ook een andere manier van trainen De Graafschap geholpen. Het is vaak wat korter, maar wel zwaarder en intenser. 'Soms trainen we nog wel twee uren hoor. Maar we doen extra dingen om fysiek stappen te maken. Je ziet de spelers echt sterker worden. Ouderwetse duurlopen, veel zonder bal dus ook. Het is een wat andere manier die bevalt', ziet De Jong.

Dick Advocaat

Zijn emotionele collega Dick Advocaat staat vanmiddag op De Vijverberg ongetwijfeld weer bloedfanatiek te coachen. 'Ik geniet daar wel van', zegt De Jong met veel respect voor de gelouterde coach. 'Ik heb nog een dag met hem meegelopen tijdens de cursus coach betaald voetbal. Een unieke man en altijd heel warmtevol.'

De Graafschap hoopt vanmiddag in Doetinchem een groter gat te slaan met concurrent NAC Breda dat eerder vanmiddag tegen Ajax speelt. Het verschil is twee punten in het voordeel van de Achterhoekers.