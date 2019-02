Thijmen Kupers op voor zijn dertiende nationale titel

De 27-jarige atleet uit Lengel is de grote favoriet op de 800 meter tijdens het NK Indoor in Omnisport. Kupers won de indoortitel voor het eerst in 2012 en prolongeerde die tot en met 2017. Vorig seizoen kon hij er niet bij zijn door een blessure. Outdoor was hij kampioen op deze afstand van 2013 tot en met 2017. En dan voegde hij er in 2017 ook nog een indoortitel op de 1500 meter aan toe. Van de huidige atleten heeft alleen Dafne Schippers uit Oosterbeek meer nationale titels, namelijk negentien. Kupers kan op gelijke hoogte komen met Apeldoorner Dennis Licht (foto), die dertien keer nationaal kampioen werd op diverse onderdelen. Hij verzorgt bij dit toernooi het verslag voor Omroep Gelderland.

Kupers was gisteren in de sterk bezette series op de 800 meter de snelste in een tijd van 1.48,58, onder de limiet voor het EK. Maar die liep hij twee weken geleden al in Karslruhe, waar de van een blessure teruggekeerde atleet tot een tijd van 1.47,96 kwam. Richard Douma, Bram Buigel en Nick Marsman zijn de voornaamste concurrenten van Kupers in de finale.

Het NK Indoor Atletiek is live te volgen op TV Gelderland van 15.45 uur tot 17.15 uur.