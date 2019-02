Bryan Linssen: 'Overal waar je komt praten ze over Vitesse'

Vitesse speelde bij vlagen aardig voetbal, maar liet zich vaak ook weer makkelijk aftroeven en was in fases slordig. De angst sloop na rust opnieuw in het elftal, met twee tegengoals en een spannende slotfase tot gevolg. Maar op karakter dwong Vitesse misschien de overwinning ook wel af.

Bekijk het interview met Linssen (tekst gaat verder onder de video):

'Er stond echt aardig wat druk op', vertelde Linssen die met de 1-0 zijn vijfde kopgoal van het seizoen maakte. 'Ik vind dat we niet eens slecht hebben gespeeld. Het was een leuke en open wedstrijd, dus ook voor het publiek mooi. Het ging alleen om winnen, dat hebben we gedaan.'

Teamspirit

Leonid Slutskiy repte na afloop opnieuw over de discussie dat Vitesse veel te verdedigend zou spelen. De Rus vindt dat grote onzin en liet dat opnieuw blijken in zijn rondje langs de media. Liever praat de coach over de doelpunten die Vitesse tegenkrijgt. Vooral in de slotfase van een wedstrijd. 'Dat is niet onze periode, dat moet er ook uit. Het was moeilijk, maar de spirit in het team heeft ons deze zege gebracht. Dat is soms belangrijker dan kwaliteit van het voetbal.'

Verdedigen voorin

Linssen baalde ook van die goals. Ik had het er net nog op het veld over. We moeten gewoon weer drie keer scoren om te winnen. Het begint bij ons voorin he?. Bij Dauda, Darfalou en bij mij. Wij moeten zorgen dat we goed staan zodat de verdedigers het minder moeilijk hebben. Daar moeten we over praten en daar moeten we op trainen. Maar onze vechtlust vanavond was groots. '

Crisis afgewend

De druk was dus voelbaar in Gelredome, maar Vitesse wendde zaterdagavond een crisis af. 'WIj hebben ook telefoons. Op internet komt van alles voorbij. Die druk is soms wel groot inderdaad, maar we moeten daar mee omgaan. Ik werd deze week in de stad aangehouden en dan roept iemand keihard 'winnen zaterdag.' Ja, dat komt wel binnen. Overal waar je komt wordt er over ons gepraat.'