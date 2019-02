Oosterbeekse familie rijdt ondanks pech Scandinavische rally uit

Het uitrijden van de rally ging niet vanzelf. De familie, vader Paul met twee zoons en een neef, reed zondag vanuit Oosterbeek naar de start in Denemarken. Zes kilometer voor de aankomst bij het hotel begaf hun oude Renault Safrane het met een kapotte koppeling. Na uren sleutelen konden ze maandagmiddag alsnog weg.

Het laatste gedeelte van de tocht was volgens de avonturiers het mooist. 'Niet alleen omdat ze hierbij weer de echt mooie Finse sneeuwweggetjes hebben weten te verwerken in de route, maar ook omdat we daarna met nog een stuk of 300 andere rijders Helsinki hebben doorkruist. Een prachtig gezicht', schrijft Team Schoothoop, zoals ze zich noemen.

Oude barrels

De Carbage Run gaat helemaal over de openbare weg. De deelnemers moeten auto's hebben die in ieder geval van voor het bouwjaar 2000 zijn en een dagwaarde van maximaal 500 euro hebben. Na de eerste etappe gaat het verder in noordelijke richting en eindigt de tocht via Lapland na zo'n 2500 kilometer in Finland. Onderweg krijgen de deelnemers ook nog opdrachten waarvan ze van tevoren niet weten welke dit zijn.

Team Schoothoop verwacht zondagmiddag in Oosterbeek aan te komen.

