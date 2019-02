Dronken bestuurder op A1 blijkt volledig nuchter

'Donderdagmiddag kregen wij een melding over een mogelijk dronken bestuurder op de A1', schrijft de politie op Facebook. De bestuurder zou van links naar rechts over de rijbanen slingeren. Hierbij had de auto al een paar keer de vangrail in de middenberm geraakt.

Degenen die de politie had gebeld, reed met een aantal andere auto's de 'dronken' bestuurder klem op de vluchtstrook. Toen de politie op die plek aankwam draaide de motor van de klemgereden auto nog.

Geen druppel alcohol

'Wij liepen naar het voertuig en probeerden contact te maken met de bestuurder. Deze reageerde nauwelijks en leek erg afwezig', staat er in het bericht 'Uiteindelijk kregen wij het voertuig open, waarna de motor uitgeschakeld kon worden. Met de man was nauwelijks te communiceren en hij reageerde verward. Zijn fijne motoriek was ook geheel uitgevallen.'

De agenten dachten nog steeds aan drankgebruik, ondanks dat ze geen alcohollucht roken. De blaastest wees ook geen verhoogd promillage aan.

EHBO-les op de academie

'Wij dachten terug aan de EHBO-lessen die wij op de academie hadden gehad. Hierin worden vele ziektebeelden behandeld, schrijven de Barneveldse dienders. 'Wij wisten dat iemand met een lage bloedsuikerspiegel dergelijke symptomen kan hebben, een zogenoemde hypo.' De bestuurder werd steeds minder aanspreekbaar en zat helemaal onder het zweet. Wij hebben via de meldkamer direct een ambulance ter plaatse gevraagd. De melder reikte ons een Mars aan maar deze kregen we al niet meer in de mond van de bestuurder.

Toen ambulancebroeders de verwarde bestuurder onderzochten, bleek hij inderdaad een zeer lage bloedsuikerspiegel te hebben. Door een infuus met vloeibare suikeroplossing kwam de automobilist weer bij zinnen.

Dank voor de hulp

De hulpvaardige agenten zegen de man opknappen: 'De bestuurder en zijn auto zijn door ons naar de eerste parkeerplaats gebracht waar hij een broodje kon halen. Hij was overvallen door het lage bloedsuiker en bood zijn excuses aan ons aan. Hij kon zelf zijn weg vervolgen.'

Niet altijd is iets wat het lijkt, besluiten de politiemannen hun bericht. Onze dank gaat uit naar de strakke actie van de drie bestuurders die het voertuig zonder verdere schade aan de kant hebben gekregen. Wij rijden vaak naar meldingen met een bepaald beeld. Vandaag bleek maar weer eens dat dit beeld niet altijd klopt.'