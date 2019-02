'Alles is weg, maar de optocht gaat door'; zeggen carnavalsverenigingen in Zaltbommel

Met sombere gezichten komt het ene na het andere lid van de carnavalsverenigingen zaterdag kijken wat er over is van hun loods met carnavalswagens. Wesley van 15 en Tygo van 10 lopen er ook tussen. Wesley: 'Er is helemaal niks meer over. Alles is zwart en as.'

Tranen

Bij vader Roland van den Ham van carnavalsvereniging De Keinderkupkes staan de tranen in de ogen. 'Zeventien jaar werk in rook opgegaan. Niet alleen de wagens die we nu aan het bouwen waren, maar ook de tractoren, het gereedschap, al het materiaal dat we in zeventien jaar bij elkaar hadden gespaard is weg.'

Tekst gaat verder onder de video:

Hij zegt, net als andere leden van de carnavalsverenigingen, dat de brand ontstond doordat iemand binnen ging slijpen en er een vonk oversprong naar brandbaar materiaal. Dat doet pijn, zeggen Van den Ham en ook Xander Kraai, adjudant van De Wallepikkers. 'Maar ik vind het niet fair om met een beschuldigende vinger te wijzen. Dit had ons allemaal kunnen overkomen.' Over het feit dat iemand tegen de afspraken in binnen aan het slijpen was, terwijl dat alleen maar buiten mag, wil hij niet veel kwijt.

Alles is welkom

De leden proberen nu vooral de optocht over twee weken te redden en hopen op hulp van anderen. Xander Kraai: 'Alles is welkom: geld, menskracht, materiaal. Als er een boer is die een oude tractor toch al weg wilde doen: doneer hem alsjeblieft aan ons.'

Ook de kinderen tonen zich veerkrachtig. Wesley zegt in twee weken een nieuwe wagen te kunnen bouwen. Op de opmerking dat dat toch bijna niet kan, zegt hij: 'Echt wel! Wij wel!'

Zie ook: Carnavalsvereniging hoopt op hulp na verwoestende brand

Mensen die de gedupeerde carnavalsverenigingen willen helpen, kunnen terecht op www.wallepikkers.nl