'Met een mes begon hij op me in te hakken', ruzie in Gendringen mondt uit in steekpartij

De 48-jarige bewoner van de Wilhelminastraat is net terug uit het ziekenhuis. Zijn verbonden rechterarm draagt hij in een mitella. Grote bloedvlekken op zijn trui zijn stille getuigen van de nachtmerrie waar Peter ineens in terechtkwam.

'Ik leef nog'

'Ik heb ontzettend veel pijn. Mijn hele hand tintelt en ik heb geen gevoel meer in mijn vingers', vertelt de Achterhoeker tegen Omroep Gelderland. Ondertussen vraagt een buurvrouw hoe het gaat. 'Ik leef nog', antwoordt hij.

Foto: Omroep Gelderland

Peter beseft maar al te goed dat het ook anders had kunnen aflopen. 'Ik zat helemaal onder het bloed, want ik had een dikke slagaderlijke bloeding', benadrukt hij. 'Een vriendin heeft gelijk 112 gebeld. Als ze dat niet had gedaan, had ik hier nu niet meer gestaan, want ik was aan het leegbloeden.'

Ruzie lijkt de aanleiding

Een ruzie over rijgedrag lijkt de aanleiding te zijn geweest voor de steekpartij. 'Ik ergerde me aan een auto die met een hoop lawaai door de straat reed. Toeteren hier voor de deur. Mijn hond raakte ervan in paniek en dat moet ik gewoon niet hebben', legt Peter uit. 'Een kameraad van de dader had ik er al een keer op aangesproken. Ik kreeg toen een grote bek en werd bedreigd.'

Vrijdagavond liep de ruzie volledig uit de hand, nadat Peter een berichtje had gekregen dat hij naar buiten moest komen. 'Ik denk een knaap van 21, die schop ik onder z'n hol. Maar ik had niet verwacht dat-ie met een mes op mij in zou hakken', blikt het slachtoffer terug. 'Het ging allemaal zo snel. Ik kan het nog niet goed bevatten.'

'Ze hebben alles gehecht'

Peter liep diepe snijwonden op. 'Ik heb de steken kunnen afweren, maar daardoor ben ik wel gewond geraakt aan mijn armen. Het gaat om mijn hand en pols en aan de andere kant mijn elleboog en bovenarm. In het ziekenhuis hebben ze alles gehecht.' De dader zou ook een vuurwapen bij zich hebben gehad, maar de politie heeft dit nog niet kunnen bevestigen. 'Ik hoorde dat in het ziekenhuis. Gelukkig heb ik het vuurwapen niet gezien.'

De vermeende dader kon nog diezelfde avond in de omgeving worden aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit de gemeente Oude-IJsselstreek. 'Hij zit vast', weet Peter. Zelf vindt hij het een laffe actie. 'Vroeger won de sterkste, maar dat telt tegenwoordig niet meer. Ze kunnen niet meer knokken met de armen, maar komen met wapens op je af.'

Wat voor mes de dader heeft gebruikt, weet Peter niet. 'Het ging allemaal zo snel, maar het sneed goed.'

