SGP Gelderland fanatieker dan ooit

'We zijn gemotiveerd en we doen altijd ons best', zegt Henk Wobben van het Gelderse fractiebureau. 'Maar deze keer doen we in Gelderland nog meer dan bij de vorige verkiezingen.'

Volgens Wobben heeft het te maken met verdere versplintering in het politieke landschap. De VVD en het CDA zijn momenteel de grootste partijen in de provincie. De liberalen zullen waarschijnlijk last hebben van Forum voor Democratie. 'Als we samen optrekken met de ChristenUnie is er de kans op een zetel in het college van Gedeputeerde Staten.'

Wobben klinkt trots: 'Daarbij komt dat ons ledenaantal spectaculair stijgt. We zijn de grootste partij van Gelderland qua ledental.' Bij de vorige verkiezingen had de SGP 7500 leden. Dat zijn er nu ruim 8100. De landelijke poot van de SGP ziet ook belang van de Gelderse groei. Ze ondersteunen ons met extra geld voor advertenties, aldus Wobben.

Om stemmen te winnen doen de mensen van de partij behoorlijk wat inspanning. 'We hebben elke vrijdag werkbezoeken', legt Wobben uit. 'In aanloop naar de verkiezingen bezoeken we wel vijftig bijeenkomsten en er komt ook nog een apart landbouwdebat. Gisteren waren we bijvoorbeeld in Vaassen, Epe, Ede en Lunteren.'