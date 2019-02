'Enorme vuurbal' boven Gelderland blijkt meteoor

Rond 21.10 uur werd het eerste filmpje geplaatst op Twitter waarop de vallende ster te zien is. Daarna stroomden de meldingen vanuit het hele land binnen. Sommigen spreken van een grote, groene vuurbal die door de lucht schoot, anderen juist van een blauwe flits.

Volgens MeteoGroup is het bijzonder dat de vallende ster zo duidelijk te zien was: 'Het was een kraakheldere nacht, dus daarom was de meteoor zo zichtbaar.'

Dat dit natuurverschijnsel door heel Nederland en zelfs in België en Engeland te zien was, komt doordat zo'n flits op grote hoogte door de lucht raast en ook nog eens ontzettend groot is.

Een vallende ster, of meteoor, is een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo'n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een vallende ster.