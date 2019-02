Hou de zonnebril maar op: lenteweer houdt voorlopig aan

Volle terrasjes, kinderen die massaal buitenspelen en de eerste voorjaarsbloeiers die hun kop boven het maaiveld uitsteken. Het lijkt wel lente in Gelderland. En dat blijft de komende dagen ook zo. 'Voorlopig blijft het erg zacht, met elke dag temperaturen rond de 10 graden of ver daarboven', zegt Casper Hootsen van MeteoGroup.

Volgens de weerman wordt het een heerlijk weekend. 'We vallen echt met de neus in de boter dit jaar, met de lente die gewoon al midden in de winter begint.' Deze zaterdag wordt het een graad of 13-14. 'Misschien wordt net als gisteren het dagrecord verbroken. Dat staat op 13,2 graden uit 1928, gemeten bij Winterswijk. Het wordt fiftyfifty', vertelt Hootsen op Radio Gelderland.

Luister zijn hele weerpraatje terug:

Zondag lokaal 16 graden

Zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. 'De wind draait naar het zuidoosten en ook hogerop in de atmosfeer wordt meer warmte aangevoerd, waardoor we zondagmiddag op zo'n 14-15 graden uitkomen. Misschien lokaal wel 16 graden', weet Hootsen.

Ook maandag is het met een graad of 14 en veel zon nog heerlijk weer. Hoewel het zacht blijft, krijgen we daarna een dipje. 'Dinsdag en woensdag zijn er wat meer wolken en is er kans op een spatje regen. Maar wellicht dat later in de week de zon weer terugkeert', aldus de weerman.