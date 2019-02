Carnavalsvereniging hoopt op hulp na verwoestende brand

'Dat hoop je nooit mee te maken en dan gebeurt het toch', zegt Prins Maarten XVI als hij zaterdagochtend door de afgebrande loods loopt. Er zijn nog wat wielen van de carnavalswagens tussen het puin te ontdekken. Ook het roestvrijstalen frame waar de prins normaal gesproken op staat is terug te vinden. Meer niet.

Vreugde en verdriet dicht bij elkaar

Tijdens het nablussen hadden de bouwers meteen al een bijeenkomst, waarbij volgens de prins allerlei ideeën naar boven kwamen om toch te kijken hoe dingen in een positieve richting kunnen worden gedraaid.

'Carnaval is een feest waar vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar kunnen komen', zegt de prins in het NOS Radio 1 Journaal. Daar was de samenkomst gisteren een voorbeeld van. 'Er kwamen heel creatieve ideeën boven. Waarschijnlijk gaat de optocht in Mispelgat, want zo heet Zaltbommel tijdens carnaval, bestaan uit heel veel loopgroepen, want vooral de wagengroepen zijn enorm gedupeerd.'

Hulp gevraagd

Ook de loopgroepen moeten worden aangekleed, dus de vereniging kan nog wel wat hulp gebruiken. Adjudant Xander neemt hier het voortouw in: 'We zijn eigenlijk vooral op zoek naar een stukje geld en de wederopbouw van het bouwen in Mispelgat. Als er mensen en bedrijven zijn die ons daarin kunnen steunen, zoek alsjeblieft contact via Facebook en onze website. Zoek op de Wallepikkers Mispelgat en je komt er zeker uit.'

De Wallenpikkers en andere verenigingen hebben nog twee weken voordat het carnaval begint.

