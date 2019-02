Nijmeegse rockband Navarone naar finale Voice of Holland

In tegenstelling tot vorige weken telde het oordeel van de juryleden niet mee voor wie er door mocht. Dat maakte de lovende woorden van de jury voor Navarone echter niet minder. 'Jullie zijn een verrijking voor dit programma', zei rapper Ali B. 'En dan ook nog zo bescheiden. Wij zijn eigenlijk helemaal niet in de positie om jullie te beoordelen. Als artiesten, kunstenaars staat het als een huis. Perfect gedaan.'

Coach Anouk heel trots

Navarone vertolkte het nummer Beat It van Michael Jackson en Iris van de Goo Goo Dolls. Alle deelnemers hebben ook een coach in de jury, in het geval van de Nijmegenaren is dat zangeres Anouk. 'Ik ben heel trots op jullie', sprak ze na afloop. 'Ik had in het begin m'n twijfels over deelname van bands in de Voice en nu zijn jullie een belangrijke troef voor de finale. Ik hoop dat jullie het wereldwijde voorbeeld worden voor bands in de Voice, ook in andere landen.'

