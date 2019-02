NEC-trainer De Gier: eigenlijk moeten we heel boos zijn op elkaar

"Nee, dit was een rollercoaster", vond trainer Jack de Gier. "Zo heb ik het wel beleefd. Maar we hebben wel gemopperd over het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Dan wil ik niet zeggen dat het de tweede helft goed was, maar voor rust maken we keuzes die ik absoluut niet begrijp. De 4-2 ruststand was ook terecht. Vooral die eerste twee goals, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. In de rust zijn er ook wel wat woorden gevallen, ook vanuit de spelersgroep."

Belangrijke gelijkmaker

Mike Trésor Ndayishimiye tekende voor de belangrijke gelijkmaker met een bekeken schuiver. "Het balletje komt bij Ole Romeny. Die legt hem terug af en gewoon droppen in het zijnet. Momenteel gaat het goed, ik ben heel blij. We pakken vandaag een puntje, maar we moeten gaan stijgen." foto: Broer van den Boom

"De eerste minuten stonden we niet klaar en stond het al snel 2-0. De tweede helft hebben we wel karakter getoond. Maar daarna denk je: wat gebeurt er nou?"

Jack de Gier verbaasde zich ook over zijn ploeg. "Ja, we zijn blij met het punt alsnog, maar eigenlijk moeten we heel boos zijn op elkaar. In die eerste helft geven we het zo enorm weg. Als je vier keer scoort in een uitwedstrijd, moet je hem eigenlijk winnen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk een punt, maar daar schieten we natuurlijk niet veel mee op."