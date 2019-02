Azor Matusiwa: 'Ajax kan een speler zoals ik goed gebruiken'

Azor Matusiwa is ambitieus en zelfverzekerd. Hij gelooft heilig in zijn kansen volgend seizoen bij Ajax. Maar eerst wil de middenvelder De Graafschap in de eredivisie houden.

Dat vertelde de 20-jarige Matusiwa vrijdagavond in het programma De Week van bij Omroep Gelderland. Ajax heeft hem uitgeleend, maar de bedoeling is dat hij komende zomer weer terugkeert in Amsterdam. 'Ik zie deze maanden bij De Graafschap als een tussenstap', zegt de fysiek sterke Matusiwa. 'Ik zal weer mijn kansen moeten afwachten, maar ik zie mij volgend seizoen zeker in het eerste van Ajax spelen. Een speler zoals ik ontbreekt misschien juist nu wel.'

Positieve mensen

Matusiwa is zelfverzekerd, maar wars van arrogantie. De sympathieke Noord-Hollander is in rap tempo opgenomen in de club De Graafschap. Bij de fans was hij na zijn eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard al een held bij de fanatieke fans. 'Iedereen is positief. Vanaf het eerste moment. Ja, toen ik bij de club kwam stonden ze nog laatste.'

Veilig spelen

'Daarom is het ook zo knap dat ze allemaal zo positief waren', vindt Matusiwa die nog veel mogelijkheden ziet. 'Ik denk dat er meer uit te halen is. Thuis moeten we eigenlijk altijd kunnen winnen met het publiek en nog heel veel punten pakken. Maar in uitwedstrijden moet dat ook een keer gaan gebeuren, want dat is nog niet gelukt. Ik denk dat wij in staat zijn om ons zelfs nog veilig te spelen.'

Succes met A1 NEC

De andere gast bij het programma De Week van was vrijdagavond Rogier Meijer, kind van de club De Graafschap. Hij weet als geen ander wat het is om voor degradatie te spelen, hoewel de 37-jarige Doetinchemmer ook twee maal promoveerde met de Superboeren. Tegenwoordig is Meijer trainer bij NEC waar hij met succes de A1 onder zijn hoede heeft. Zaterdag gaat hij op bezoek bij de A1 van Ajax in Amsterdam.

Mentaal sterker

'Ik denk dat Azor hier zeker sterker van wordt', zegt Meijer over de wedstrijden die Matusiwa nu speelt voor de Graafschap. 'Je leert weer hele andere dingen dan bij Ajax. Daar word je ook mentaal sterker van. Daarnaast maakt hij minuten op het hoogste niveau. Een speler die absoluut kwaliteiten heeft', zo zag Meijer al vanaf de tribune op De Vijverberg.

Pijn

'Degradatie heb ik nog nooit meegemaakt', zegt Matusiwa. 'Dat lijkt me geen fijn gevoel. En je weet dat mensen dan hun baan kunnen kwijtraken. Die druk voel je wel.' Meijer maakte het dus mee. Twee keer zelfs. 'Je bent er ziek van, maar het trekt na een tijdje ook wel weg. Alleen als de eredivisie dan weer begint en jij bent er niet bij, doet het nog een keer heel erg pijn. Maar als je promoveert, ben je ook een paar dagen van de wereld hoor', lacht Meijer.

Hoofdtrainer worden

De voormalige breker op het Doetinchemse middenveld gaat binnenkort beginnen met de cursus coach betaald voetbal. Het zegt alles over zijn gedrevenheid en passie voor het voetbal. Op karakter en wilskracht knokte Meijer zich het betaald voetbal in waar hij doorgroeide tot een icoon van De Graafschap in de eredivisie. 'Iedereen zegt altijd dat mijn ambitie nu is om trainer te worden bij De Graafschap. Maar zo denk ik echt niet. Het zou ook wel makkelijk zijn. Ik wil trainer worden in het betaald voetbal. Niet voor niets ben ik vorig jaar ook naar NEC gegaan.'