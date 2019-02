Fans halen al ruim 22.000 euro op voor Pippi Langkous

'De hele wereld heeft al 50 jaar lol van Pippi, behalve Pippi zelf. Dat is schrijnend', vertelt Bosma. 'Onze actie is bedoeld als dankjewel.' Inmiddels is er ook contact geweest met Inger Nilsson zelf, de actrice die de rol van Pippi vertolkte. 'Dat was fantastisch. Ze had al gezegd dat mensen geen medelijden met haar hoeven te hebben, dat ze niet zielig is. Maar ze begreep hoe we het bedoelden en vond het heartwarming.'

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Tommy en Annika

Tulp: 'De acteurs die Tommy en Annika speelden, hebben we niet zelf gesproken, maar ze waren blij verrast. Tommy is nog goed terechtgekomen, hij heeft een studie gevolgd en een bedrijf opgericht. Met Annika gaat het minder goed. Ze werkte in de zorg, maar heeft nu artritis en ontvangt een bijstandsuitkering.' Met de onderlinge verdeling van de opbrengst bemoeien de schrijfsters zich niet. 'Dat mogen ze zelf doen. Er zijn inmiddels wel plannen om een reünie met de acteurs te organiseren.'

De Pippi's

Voor Marjan en Heleen is de Pippi-actie ook een reünie: 'Wij zijn oud-collega's en hadden elkaar, tot vandaag, 20 jaar niet gezien. En nu staan we dan bekend als de Pippi's uit Doetinchem en Deventer, dat is mooi. We krijgen reacties uit onder meer Duitsland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. En in Polen? In Polen kunnen we niet meer over straat.'

Doneren voor Pippi kan nog even via deze site.