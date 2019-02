Zangeres Belinda Kinnaer had prachtig jubileum en droomt nu van vol GelreDome

De zangeres had speciaal voor de gelegenheid een aantal muzikale vrienden uitgenodigd en dus werden de 800 bezoekers in Amphion naast Belinda's hits, getrakteerd op duetten met Wolter Kroes, Ronnie Tober en Jan Keizer. 'Het was fan-tas-tisch! Ik zit nu nog steeds op een roze wolk', aldus de zangeres.

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Niet kunnen bedenken

De Achterhoekse werd bekend als zangeres van de coverband de Commercial Breaks, maar ging een aantal jaren geleden solo verder. Muziek werd er bij Belinda thuis met de paplepel ingegoten: 'Mijn vader speelde accordeon en ook mijn broers zaten in een band, dus bij ons thuis stond er altijd muziek op. Maar dat ik 25 jaar later hier zou staan, had ik natuurlijk niet kunnen bedenken.'

Hoewel met haar optreden in een volgepakt Amphion een droom uitkwam, is de zangeres nog lang niet klaar: 'Dit is al supermooi en het hoeft voor mij niet perse groter, maar als ik echt groot droom zou ik een vol GelreDome wel heel erg mooi vinden', zo filosofeert de zangeres die binnenkort in het voorprogramma van Wolter Kroes staat.