Vrouwen nog altijd in de minderheid bij Statenverkiezingen

Het percentage vrouwen dat dit jaar meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland is in vergelijking met vier jaar geleden iets toegenomen. Was in 2015 29,8 van alle Gelderse kandidaten vrouw, dit jaar gaat het om 31 procent. Dit blijkt uit cijfers van LocalFocus en NOS. GroenLinks en SP zijn qua vrouwen koplopers in de provincie. De SGP staat onderaan.

Het aantal kandidaten dat over een dikke maand in Gelderland de Staten in wil bedraagt 422, onder hen zijn 131 vrouwen. Vier jaar geleden waren dat er nog 138 van de totaal 463. 'Politiek is kennelijk meer iets voor mannen', zegt Carla Claassen uit Bemmel die voor de SP meedoet op 20 maart.

Kijk hier naar de verhouding mannen-vrouwen voor de verkiezingen van Provinciale Staten in Gelderland.

De nummer 2 op de SP-kandidatenlijst lijkt een beetje te zijn overvallen door de vraag waarom zo weinig vrouwen de provinciale politiek in willen. 'Ik heb geen idee waar dat aan ligt. Ik weet niet wat de drijfveren zijn van vrouwen om zich wel of niet verkiesbaar te stellen. Ik kan alleen voor mezelf spreken en dat is dat ik vind dat het anders moet. Het gaat niet goed.'

De SP in Gelderland moet qua vrouwelijke kandidaten de eerste plaats laten aan GroenLinks; de partij van Gelders lijsttrekker Janet Duursma uit Haarlo heeft één vrouw meer op de lijst van beide totaal vijftig kandidaten. Van hen zijn er bij GroenLinks 23 vrouw, tegenover 22 bij de SP.

'We zijn een traditioneel land'

'We zijn toch een traditioneel land', reageert Duursma op de cijfers. 'Dat komt ook door het zwalkende kinderopvangbeleid in ons land. Het ene kabinet heeft er wel geld voor over en het volgende kabinet niet. Veel vrouwen zeggen: ik ga niet werken voor de kinderopvang.'

Duursma pleit voor quota, waarbij onderlinge verhoudingen beter zijn verdeeld. 'Politiek moet een afspiegeling van de samenleving zijn. Dat geldt niet alleen voor sekse, maar moet ook op basis van religie en inkomen.'

Mannen hebben het ook niet makkelijk Céline Blom (D66) over het combineren van werk en privé

Céline Blom staat achter Michiel Scheffer tweede op de Gelderse lijst van D66. Ook deze partij doet het relatief goed met 17 vrouwelijke van totaal 50 kandidaten. 'Ik denk dat vrouwen het idee hebben dat ze het niet kunnen', zegt de inwoonster van Apeldoorn.

Als meer vrouwen actief zouden zijn op het politieke pluche, dan kwam dat volgens haar het debat ten goede. 'Het gaat dan minder om de persoonlijke profilering. Vrouwen kijken naar het totale plaatje.'

Vrouwenmanifestatie D66 op 8 maart

De Gelderse democraten houden op 8 maart op diverse plaatsen een vrouwendag, om vrouwen te interesseren in de politiek. Er zijn manifestaties in onder Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn, met een slotbijeenkomst in Geldermalsen.

Blom: 'Vrouwen vinden een politieke carrière moeilijk te combineren met werk en ook nog de zorg voor het gezin. Maar mannen hebben het ook niet makkelijk, hoor. Binnen onze fractie zijn mannen gestopt met hun lidmaatschap van de Staten, omdat hun privéleven onder druk kwam te staan.'

De enige fractie die in Gelderland geen vrouwen op de lijst heeft, is de Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP. De SGP doet in geen enkele provincie met vrouwen mee, dat was in 2015 ook zo.