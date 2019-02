Ruim 90.000 euro ingezameld voor behandeling van ernstig zieke Roeland in Moskou

De 50-jarige Roeland Rietveld lijdt aan primair progressieve multiple sclerose. Een zeldzame vorm van MS, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Hij gaat snel achteruit. Vorig jaar liep hij nog met een stok. Nu kan hij zonder rollator of rolstoel nergens meer heen.

Hij heeft zijn hoop gevestigd op een stamcelbehandeling in Moskou, die volgens hem in 80 procent van de gevallen positief resultaat geeft. Kosten: 75.000 euro. Rietveld is een alleenstaande vader met twee kinderen en hij kan de speciale behandeling zelf niet betalen. Vrienden en familie hielden een activiteitenmiddag voor heel Elburg om de benodigde euro's bij elkaar brengen.

'Heel bijzonder', zegt Rietveld. 'Dit is zo positief! Met dit geld kan ik naar het ziekenhuis in Moskou. Artsen in Nederland vinden de behandeling te risicovol en wij kennen de voorbeelden. Maar mijn kinderen zeggen dat ik er voor moet gaan, want die zien mij achteruit gaan.'

Voor zijn kinderen, Tijmen (15) en Maarten (12), wil Roeland vechten voor herstel, omdat zij een paar jaar geleden ook al hun moeder verloren. 'Als ik mijn rol als ouder wil blijven vervullen, moet ik iets ondernemen.'

Zijn zoons zien het positief in: 'Dit is zo tof, dat al deze mensen ons helpen', zegt Tijmen. 'Als papa straks naar Moskou gaat, komen mijn opa en oma bij ons in huis', vertelt Maarten. 'We hebben al een aanbouw waar papa straks kan liggen om te revalideren.'

Niet alleen vrienden en familie, maar ook Elburgers die Roeland amper kennen, trokken de portemonnee. Als alles goed gaat vertrekt Roeland eind februari al voor zijn behandeling naar Moskou.

