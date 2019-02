Afscheidscadeau van voormalig wethouders Tigchelaar en Van der Heeden

Vorig jaar juli namen zij beiden afscheid als wethouder. Bij hun afscheidsreceptie kregen zij op eigen verzoek van veel gasten een bijdrage voor een blijvend cadeau aan de Hattemse inwoners. Dit cadeau is de vaantjesboom geworden.

Beste plantmoment

De vaantjesboom of zakdoekjesboom (Davidia involucrata) is een kleine boom van maximaal 6 tot 8 meter hoog. In mei bloeit de plant met grote, witte schutbladeren die tot 30 cm lang worden. Na de bloei vormt de boom decoratieve noten. In het verleden heeft in de omgeving van het Hooge Huis ook een vaantjesboom gestaan. De boom wordt pas nu door de voormalig wethouders geplant, omdat rond februari het beste moment is om een boom te planten.

Unieke boom

Voormalig wethouder Doret Tigchelaar is erg enthousiast over de boom: ‘Jan en ik vinden het fijn om aan het eind van ons wethouderschap iets terug te kunnen geven aan de inwoners van Hattem. Als wethouder was het openbaar groen één van de onderwerpen waar ik me mee bezig mocht houden. Een boom planten voor Hattem is dan ook heel passend. De vaantjesboom is wat mij betreft een unieke boom! Je ziet hem helaas erg weinig in het openbaar groen in Nederland. Dat terwijl het een heel mooie en bijzondere boom is. Hij is goed winterhard en groeit langzaam. Daardoor is hij makkelijk in onderhoud. Ik ben blij dat we deze boom aan de Hattemers cadeau kunnen doen en we sluiten hiermee op een fijne manier een bijzondere periode als wethouder in deze mooie Hanzestad af.’