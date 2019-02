'Ik weet gewoon niet of ik op tijd kom met de Maaslijn'. Jonge socialisten fietsen uit protest

Lotte Demarteau is voorzitter van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen maar vooral ook student. Van haar woonplaats Venray zou ze normaal gesproken de trein naar Nijmegen pakken om via dat station in Tilburg te komen. Maar door al het gedoe met de Maaslijn durft ze daar niet op te gokken. 'Ik reis via Eindhoven naar school, omdat ik gewoon niet weet of ik op de plaats van bestemming kom met de Maaslijn.' Samen met andere jonge socialisten en de lijsttrekkers van de Brabantse, Gelderse en Limburgse PvdA springen ze daarom zondag op de fiets.

'Ga eindelijk op tijd rijden'

De petitie onder de naam #fixhetOV is inmiddels meer dan 4500 keer ondertekend door gedupeerde reizigers. Naast de jonge socialisten hebben zich ook andere gedupeerde reizigers aangeboden om mee te fietsen. Dat succes van de actie is mooi, zo vinden ze, maar het doel is belangrijker: 'Het gaat me erom dat de vervoerder op de Maaslijn eindelijk doet wat ons beloofd is: op tijd rijden', verduidelijkt Demarteau.

