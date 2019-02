Het was nog nooit zo warm op 15 februari

'Afgelopen nacht was het in Hupsel -3,2 graden. Een enorm groot verschil. 'Dat heb je eigenlijk alleen in het voorjaar. De nachten zijn lang, het kan goed afkoelen als het helder is en met de lentezon kan het aardig warm worden. Bijna twintig graden verschil', vertelt Jordi Huirne van MeteoGroup uit Wageningen.

De warmste 15 februari tot nu toe in Gelderland was in 1998, toen werd er een maximumtemperatuur gemeten van 15,1 graden in Herwijnen. Ook weerstation Deelen zat met 15,7 graden ook boven het oude dagrecord.

Bekijk hieronder de 'mooie' beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Hoogste temperatuur in februari: 20,3 graden

Als we niet specifiek kijken naar datumrecords maar naar de hele maand februari, dan is 20,3 graden de hoogste temperatuur die ooit gemeten is. Dat gebeurde op 26 februari 1900.

Spannenburg voorspelt dat rond Deelen de hoogste temperaturen gemeten kunnen worden. 'Daar zijn ze vanochtend al in de plus gestart en vanwege de zandgronden kan het daar vandaag misschien nét iets warmer worden.'

