NEC speelt met 4-4 gelijk in bizar duel tegen Go Ahead

Het was een bizarre wedstrijd die NEC speelde uit tegen Go Ahead. De Nijmegenaren bogen een 4-2 achterstand toch nog om in 4-4.

94e: Met een punt mag NEC uiteindelijk niet mopperen. De ploeg heeft wel karakter getoond, maar echt verdiend is het gelijkspel eigenlijk niet

90e: NEC dringt nu opeens flink aan. Nog vier minuten extra tijd in dit spektakelstuk.

87e: Joey van den Berg gelooft dat er nog meer in zit.

84e: Een afgeslagen bal wordt feilloos afgemaakt door Mike Trésor Ndayishimiye: 4-4

83e: Ole Romeny voor Tom Overtoom, een aanvallende wissel voor een slotoffensief.

78e: Go Ahead is dichtbij de 5-3 via Navratil, maar Branderhorst houdt NEC in de wedstrijd.

76e: Jordy Bruijn heeft het ook lastig bij zijn eerste keer in de basis.

74e: NEC krijgt er niet echt druk op. Go Ahead is veel gevaarlijker, Langedijk schiet na een mooie aanval net over.

71e: Ook Mattias Bossaerts is vaak een bron van onrust achterin bij NEC.

66e: Overtreding op Druijf en weer eens strafschop. De spits schiet heel koel raak, zijn zevende al voor NEC en nummer 21 in totaal dit seizoen.

64e: Meteen daarna een kans voor Druijf aan de andere kant, de bal wordt tot hoekschop verwerkt.

63e: Achterin blijft het een gatenkaas bij NEC, Bakx krijgt een vrije kopkans, maar recht in handen van Branderhorst.

62e: Onder luid gejuich van de fans van Go Ahead gaat NEC'er Randy Wolters naar de kant. Mike Ndayishimiye komt er voor hem in.

59e: Gino Bosz, de zoon van trainer Peter, heeft het niet moeilijk achterin bij de Eagles.

57e: Het is niet zo enerverend als voor rust.

54e: Okita gaat gestrekt nadat hij hard wordt opgevangen. Scheidsrechter Bax ziet er niks in.

52e: De tiende nederlaag van dit seizoen dreigt voor trainer Jack de Gier, wiens positie dan weer meer onder druk zal komen te staan. foto: Broer van den Boom

50e: Ole Romeny loopt warm, een extra aanvaller kan geen kwaad.

47e: Jonathan Okita is dichtbij een treffer, maar Verhulst kan redden.

46e: Kan NEC zich na de rust terug knokken. Niets wees daarop voor de rust.

45e: NEC toch weer flink door de ondergrens, Go Ahead is vooral veel feller en dus is de 4-2 ruststand dikverdiend.

42e: In 2013 werd het hier 4-3, daar zitten we nu al aardig in de buurt.

37e: Weer chaos bij een hoekschop en Veldmate profiteert: 4-2. Branderhorst protesteert, want hij vond dat hij werd gehinderd.

35e: En dan toch de 3-2, subtiel binnen geschoven door Joey van den Berg.

33e: Verhulst heeft moeite met een scherp aangesneden vrije trap van Overtoom. De rebound van Wolters gaat over.

31e: Het blijft chaos achterin bij NEC, iedere aanval van de thuisclub is dreigend.

28e: Tom Overtoom kan volstrekt geen stempel drukken op het spel van NEC.

24e: Jeroen Veldmate krult een vrije trap achter Mattijs Branderhorst: 3-1.

20e: Aanvoerder Joey van den Berg vuurt zijn ploeg aan.

16e: NEC krijgt een strafschop na een overtreding op Terry Sanniez. Ferdy Druijf blijft heel koel: 2-1.

10e: Heel veel fouten achterin bij NEC en daar is al de 2-0 via Van der Venne.

1e minuut: De eerste aanval van Go Ahead is meteen raak, oud-NEC'er Paco van Moorsel scoort nadat Pavel Kvida de bal eerst nog van de lijn kopte. Binnen 23 seconden al 1-0.

20.00 De wedstrijd is begonnen in een geweldige ambiance.

19.55 De stemming zit er al flink in op De Adelaarshorst.

19.49 De spelers gaan voor even van het veld af/.

19.45 Het is hoe dan ook de avond van Randy Wolters.

19.42 Leroy Labylle heeft nog geen lentegevoel.

19.38 Robin Buwalda staat reserve bij NEC. De Adelaarshorst is bekend terrein voor de verdediger, want hij speelde hier vorig seizoen een half jaar op huurbasis.

19.35 Adelaar Harly zit er rustig bij. Maar soms ontsnapt de roofvogel ook. Zo meldde hij zich ooit in een achtertuin vlakbij het stadion. Daar was een barbecue gaande en Harly stortte zich daar niet op het vlees, maar hij deed zich tegoed aan de sausjes.

19.31 Focus bij Ferdy Druijf, al goed voor vijf doelpunten sinds zijn komst in de winterstop.

19.29 Keeperstrainer Gabor Babos heeft al vijf keepers onder de lat gehad dit seizoen.

19.26 De spelers van NEC zijn inmiddels ook volop bezig.

19.20 Doelman Mattijs Branderhorst is als eerste begonnen met de warming up.

19.10 Go Ahead draaide lang mee in de top, maar staat nu derde op zeven punten van koploper Twente.

18.59 De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden in de eredivisie, was in augustus 2016. Het werd toen 2-2. Kevin Mayi scoorde tweemaal. foto: Broer van den Boom

18.52 NEC speelt vanavond met elf spelers die vorig seizoen nog niet voor de club uitkwamen. Dat zegt alles over het verloop bij NEC. Jordy Bruijn, al twee keer ingevallen, staat voor het eerst in de basis.

18.50 De laatste keer dat NEC hier speelde, werd het 1-1. En dat was ook de uitslag eerder dit seizoen in De Goffert.

18.45 Dit zijn de elf die het vanavond moeten gaan doen namens NEC.

Branderhorst; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Bruijn, Overtoom, Van den Berg; Okita, Druijf, Wolters.

18.43 NEC is al vier wedstrijden ongeslagen, maar is daarmee niets opgeschoten op de ranglijst. Nog altijd slechts vijftiende.

18.40 Voor Randy Wolters is het een bijzondere avond. Zijn eerste basisplaats uitgerekend tegen Go Ahead, de club waarmee hij in 2016 promoveerde.