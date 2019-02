D66 en SP Arnhem: we hebben zorgen over communicatie van college

Aanleiding voor de vragen was onderzoek dat gaat plaatsvinden naar de spoorlijn tussen Arnhem, Elst en Tiel. Provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe gaan dit uitvoeren en willen hierin kijken of er een bus kan rijden in plaats van een trein.



D66 en SP waren verrast door het nieuws over het onderzoek. Maarten Venhoek, raadslid van D66 zegt in een interview met RTV Arnhem: 'Wij in Arnhem wisten helemaal nergens van. We kwamen achter het nieuws over het onderzoek door de stukken van gemeenteraad Overbetuwe in te zien.'



Het raadslid noemt dit niet de eerste keer dat informatie ergens anders vandaan komt. Het voorbeeld van de polikliniek in Arnhem-Zuid die gaat verhuizen komt voorbij. 'Wij kwamen achter de verhuizing door de media; zelf wisten we daar op dat moment niks van.'



SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink beaamt de uitspraken: 'Het is gewoon heel apart. Moeten we dan de websites van andere gemeenten in de gaten houden om op de hoogte te blijven van nieuws over Arnhem?'



De partijen hopen zo snel mogelijk antwoord te krijgen op de vragen.

Zie ook: Spoorlijn Tiel-Elst wordt mogelijk omgebouwd tot busbaan