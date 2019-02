Fusieclubs Montferland blij met volgende stap

Het collegebesluit van Montferland om 1,5 miljoen te investeren in de voetbalaccommodaties in ’s-Heerenberg en Zeddam is met gejuich ontvangen. Hoewel Braamt, Lengel en Stokkum hun club verliezen, heerst in de kantine van MvR in 's-Heerenberg vooral blijdschap over de volgende stap in het fusietraject.

'Het gevoel is heel goed', vertelt Wilfried Lubbers, voorzitter van de fusiecommissie van het toekomstige VV Montferland. 'We waren echt toe aan een volgende stap in het proces en de faciliteiten vanuit de gemeente zijn daar heel belangrijk.' Als de raad op 28 maart instemt met het collegevoorstel wordt op Sportpark de Padevoort in Zeddam de verlichting aangepakt, een half kunstgrasveld aangelegd en een extra kleedkamer gerealiseerd. Op het toekomstige sportpark Marinus van Rooijen in ‘s-Heerenberg komt een nieuw kunstgrasveld, worden vier kleedkamers gebouwd en worden de parkeervoorziening en de verlichting aangepakt.



Met ingang van het nieuwe seizoen gaan de vijf voetbalclubs door als twee nieuwe verenigingen. In ’s-Heerenberg, waar nog een keuze moet vallen over de naam en de clubkleuren, ontstaat een vereniging met ongeveer duizend leden. 'Eerst hebben we carnaval', zegt voorzitter Jos Marissink van MvR, maar daarna wordt een nieuwe clubidentiteit gezocht in samenspraak met leden. 'We maken daar een heel democratisch proces van', aldus de voorzitter. VV Montferland start volgend seizoen in Zeddam met een totaal van 450 voetballers.



Klap voor leefbaarheid dorpen

Het vertrek van de voetbalaccommodaties uit de dorpen Braamt, Lengel en Stokkum is een klap voor de leefbaarheid, weet ook wethouder Mijnen. 'Het is het verlies van een plek waar je elkaar ontmoet. Daar waar sport verdwijnt, willen we kijken of we kleinschalig sport terug kunnen brengen.' Als voorbeeld noemt de wethouder de aanleg van een Cruijff Court. 'Het gaat om een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en dat is juist in de kleine kernen van groot belang', vindt Mijnen. 'Daarover zijn we met de verenigingen in gesprek.'