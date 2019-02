Javier Vet: 'Topfit zijn moet onze kracht worden'

Na de 0-2 nederlaag tegen PEC speelde De Graafschap in Doetinchem gelijk tegen Vitesse, overklaste het Fortuna Sittard met 5-1 en won het ook afgetekend van NAC Breda (3-0). 'Ik denk dat veel ploegen niet meer zo blij zijn met De Vijverberg', zegt middenvelder Javier Vet. 'Ons stadion moet voor tegenstanders voelen als een onneembare vesting. Ik denk dat we goed op weg zijn.'

Niks te halen

FC Utrecht komt zondagmiddag (16.45 uur) op bezoek in het tegenwoordig altijd uitverkochte stadion aan de Lijsterbeslaan. 'We zijn er daar met 5-0 afgegaan, maar we laten ons niet gek maken. Ook niet als we zoals vorige week met 4-0 verliezen van Feyenoord. We moeten ons vasthouden aan de thuiswedstrijden. Door te strijden en vanaf het begin te laten zien dat er niks te halen valt hier.'

Aanvallende lucht

Vet is na de winterstop echt basiskracht geworden bij De Graafschap. Hij vormt een sterk fysiek duo met aanwinst Azor Matusiwa. 'Dat klikt goed', beaamt Vet. 'We komen veel in de duels, veroveren veel ballen. En Youssef El Jebli hoeft verdedigend een stapje minder te doen waardoor hij meer lucht in de aanval heeft.'

Fysiek

De 25-jarige Amsterdammer was één van de slachtoffers van de griepgolf vorige week. Daardoor miste Vet ook het duel in De Kuip tegen Feyenoord. Tegen FC Utrecht maakt hij zijn rentree. Vet erkent dat hij stappen heeft gemaakt. 'Ik kon de eerste helft van het seizoen fysiek mijn niveau niet halen. Dat was vervelend, maar nu zit het wel goed.'

Drie kilo

'We zijn na de winterstop zwaarder gaan trainen. Veel loopwerk ook en meer zonder bal waar ook wel iets meer mijn kracht ligt', lacht Vet. 'Het komt mij in elk geval ten goede. Ik voel me nu heel sterk. De ziekte waarbij ik in anderhalve dag 3 kilo kwijt was, was een aanslag op het lichaam. Ik moest aan stapje terug doen, maar nu ben ik er weer.'