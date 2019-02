Automatisch klokkenspel Eusebius hersteld

Een nieuwe computer zal het klokkenspel ieder kwartier weer laten klinken. De eerste dag dat het carillon weer ieder kwartier zal klinken is het oude Gelderse volkslied te horen als herinnering van wat 75 jaar geleden klonk in de oorlogstijd, en het nieuwe volkslied 'ode aan Gelderland'. Bezoekers kunnen het klavier van dichtbij ‘vanzelf’ zien spelen in de beiaardcabine, ter hoogte van de glazen balkons.



In het stadsleven werd vroeger de tijd bekendgemaakt met één grote klok die door het aantal slagen het uur van de dag aangaf. Om mensen in de stad te waarschuwen dat de klok weer zou slaan, en zij dus niet de eerste slag hoefden te missen en hierdoor in de veronderstelling zouden verkeren dat het een uur eerder was, plaatste men enkele kleinere klokjes die met een kort wijsje de mensen in de stad attendeerde op de aanstaande bekendmaken van de tijd. De benaming carillon is dan ook een verbastering van het woord quadrillon, waar het woord ‘vier’ in is te herkennen.