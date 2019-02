Ellecom komt weer in actie voor de pad

'Je moet er op tijd bij zijn want nu het warmer gaat worden, komen de padden uit hun slaap. Vanaf een graad of zes worden ze wakker. Nu is het nog droog maar zo gauw het gaat regenen worden de diertjes actief', vertelt Marko Sinke namens de paddenwerkgroep. Hijzet zich als vrijwilliger van de werkgroep in om de dieren veilig over te laten steken.

De paddenwerkgroep plaatst jaarlijks schotten en emmers in de grond, waar de padden in vallen als ze richting de weg lopen. Iedere dag worden de emmers gecontroleerd. De padden die dan in de emmers zitten worden veilig naar de andere kant van de drukke weg gebracht en uitgezet.

Bekijk hier de reportage over het werk van de vrijwilligers: