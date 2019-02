Apeldoorn wil stichting voor cultuur uit pand hebben, maar stichting weigert

Ze zetten zich al ruim 23 jaar in voor de wijk en cultuur in Apeldoorn, maar het is maar de vraag of ze binnenkort nog bestaan. Stichting Mudanthe is in conflict met de gemeente over de huur van hun pand aan de Eksterweg.

De gemeente Apeldoorn wil het pand verkopen, maar volgens de stichting hebben ze gewoon een huurcontract. Deze maandag dient een kort geding bij de rechtbank in Zutphen.

Mudanthe (een afkorting van muziek, dans en theater) is een stichting die sinds 2001 gevestigd zit in de Finse School aan de Eksterweg. Jarenlang kon de stichting met honderden vrijwilligers het pand zonder problemen huren, maar in 2014 besloot de gemeente het pand te willen verkopen. Mudanthe bleek niet de financiële middelen te hebben om het pand te kopen, maar wil wel graag blijven.

'Eerst zelf op zoek naar locatie'

'Er is ons gevraagd een ander onderkomen te vinden, maar wij zijn juist actief in deze wijk, we hebben hier onze maatschappelijke functie', zegt Hans Verberg, penningmeester bij Mudanthe.

De gemeente geeft aan dat ze de stichting meerdere keren heeft aangeboden om hen bij te staan in het vinden van een alternatieve locatie. Volgens Verberg ligt dat genuanceerder. 'Het kwam er op neer dat we eerst zelf iets zouden moeten vinden en als we dan op problemen zouden stuiten, dat ze ons dan bij zouden staan', is de lezing van Mudanthe.

Uiteindelijk is de huur door de gemeente op 1 oktober 2018 stopgezet. Daarna heeft de stichting officieel bezwaar gemaakt en is het juridische getouwtrek begonnen. 'Wij willen hier niet zomaar weg en we hebben een huurcontract', zegt Verberg.

'Mudanthe blijft weigeren'

Voor de gemeente is de maat vol. 'We hebben steeds geprobeerd in gesprek te blijven met Mudanthe, om escalatie te voorkomen. De wethouder is voor het laatst op 20 december in gesprek gegaan met het bestuur. Helaas bleek toen opnieuw dat Mudanthe blijft weigeren het gebouw te verlaten', laat een woordvoerder weten.

Mocht de gemeente in het gelijk worden gesteld, dan vreest Verberg voor het bestaan van de stichting. 'Dan kunnen we denk ik ons faillissement aanvragen. We moeten dan naar een andere locatie, maar daar hebben we helemaal geen geld voor. Dat overleven we alleen als de gemeente ons financieel steunt.'

