Vitesse-spelers nemen druk weg bij trainer: 'Wij moeten het zelf laten zien'

Alexander Büttner en Max Clark verklaren vrijdag na de training het spel alleen maar veranderd kan worden door de spelers zelf. 'Niemand anders kan dat doen', aldus de Achterhoeker Büttner.

Daarmee doelt de back op de trainer, die de laatste weken veel kritiek over zich heen krijgt. De Rus Leonid Slutskiy laat Vitesse vaak te verdedigend voetballen en het voetbal is niet sprankelend, zo klinkt uit de monden van de directie en de supporters.

'We zijn oud en wijs genoeg'

'Het is echt aan ons om hier verandering in aan te brengen. We kunnen namelijk veel beter spelen, daar hoeven we echt niet meer omheen te draaien. En daarvoor hoeven we niet naar onze coach te kijken. Als het niet loopt in het veld, zijn wij oud en wijs genoeg om zelf de koerst te bepalen. Dus als het aanvallender moet, ligt het aan ons', zo is Büttner duidelijk.

'Als één blok samen blijven'

Linksback Max Clark, de vervanger van Serero tegen Willem II, snapt dat de fans gefrustreerd zijn over Vitesse. 'Maar ik vind wel dat we als één blok samen moeten blijven staan, als team en fans. Al vind ik persoonlijk niet dat wij te verdedigend spelen. Vorige week waren we tegen Groningen gewoon goed in de eerste helft, de vorm is er dus en we moeten dat alleen maar verbeteren. Wij hebben de kwaliteit om wedstrijden te winnen en dat moeten we nu ook gaan laten zien.'

'Het ligt ook echt niet aan de trainer', zo vervolgt Büttner. 'Als we wel winnen, hoor je namelijk niemand over zijn tactiek.'

'We willen winnen met mooi voetbal'

Tegen Willem II moet het dan weer eens gaan lukken: drie punten binnen halen. Maar dat is eigenlijk niet voldoende. Er moet goed gevoetbald worden.

'Ik vind dat ik daarin, als aanvallende speler, het voortouw kan nemen, maar daarin moet ik ook niet de enige zijn. Misschien is winnen alleen niet voldoende, maar als je wint dan praat niemand ergens over. Maar natuurlijk willen we winnen met mooi voetbal.'