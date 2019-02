Hoe moer in HEMA-taart belandde, blijft raadsel

Het blijft onduidelijk hoe een moer in een HEMA-taart van een man uit Arnhem kon belanden. Volgens de winkelketen heeft onderzoek in de bakkerij niet geleid tot een concreet antwoord. Uit voorzorg heeft de bakkerij daarom extra controles ingevoerd.

'We hebben uitgebreid onderzoek verricht, het hele proces is gecontroleerd en er zijn testen uitgevoerd met de metaaldetectie. Maar de moer is ontraceerbaar', vertelt woordvoerster Nathalie Krüger namens HEMA. Taarten werden al standaard door een metaaldetector gehaald voordat ze de fabriek verlaten. 'Het blijft daarom voor ons een raadsel hoe de moer in de taart is gekomen.'

Extra controles

HEMA zei eerder al dat er geen aanleiding was om de kwaliteit van de productie in twijfel te trekken. De bakkerij werd dan ook niet stilgelegd na de vondst van de moer. Dat is ook nu niet het geval. Wel heeft het bedrijf maatregelen genomen. 'De kwaliteit is natuurlijk het belangrijkste, daarom hebben we voor de zekerheid besloten taarten extra te controleren', stelt Krüger.

Contact met klant

De Arnhemse klant die de moer in de mond van zijn 1-jarige zoontje vond, was teleurgesteld dat het contact met HEMA moeilijk verliep. Volgens de woordvoerster is er afgelopen weekend alsnog uitgebreid contact geweest tussen de directeur van de bakkerij en de klant. Daarbij zijn de zorgen van de klant besproken.

De klant, die anoniem wil blijven, was vrijdagochtend niet bereikbaar voor een reactie op de uitkomst van het onderzoek.

