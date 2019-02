Wat wordt vandaag het warmste plekje van Gelderland?

Grieta Spannenburg van MeteoGroup heeft het verlossende antwoord.

De warmste 15 februari tot nu toe in Gelderland was in 1998, toen werd er een maximumtemperatuur gemeten van 15,1 graden in Herwijnen. Of we dat vandaag gaan aantikken is de vraag, maar Spannenburg denkt van niet. 'Een top 3-plek zou wel kunnen.'

Het wordt uiteindelijk 14 graden. 'Die temperatuur houden we ook maar heel even vast. In februari kan het 's ochtends aanvoelen als winter, 's middags als lente en daarna koelt het heel snel weer af.'

1959 en 1990: 17 graden in Gelderland

Als we niet specifiek kijken naar datumrecords maar naar de hele maand februari, dan is 17 graden de hoogste temperatuur die ooit gemeten is. Dat gebeurde op 28 februari 1959 en op 24 februari 1990.

Spannenburg voorspelt dat rond Deelen de hoogste temperaturen gemeten kunnen worden. 'Daar zijn ze vanochtend al in de plus gestart en vanwege de zandgronden kan het daar vandaag misschien nét iets warmer worden'.

Laat ons zien hoe jij deze zonnige dag doorbrengt. Stuur je foto via WhatsApp!