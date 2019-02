'Verdedigend voetbal bij Vitesse? Complete onzin!' meent Leonid Slutskiy

Feit is dat de Arnhemse subtopper zeer teleurstellend uit de winterstop is gekomen. Alleen op 18 januari boog Excelsior ternauwernood voor een matig Vitesse (3-2). Daarna ging de ploeg van Slutskiy onderuit tegen AZ voor de beker en werd verloren van Fortuna Sittard en FC Groningen. SC Heerenveen nam tussendoor een gelijkspel mee uit GelreDome.

Behoudende tactiek

De kritiek richt zich niet alleen op de slechte resultaten, maar vooral op de speelwijze. Clubleiding, supporters, media en af en toe ook spelers stippen met regelmaat de behoudende tactiek van Slutskiy aan. Het meest in het oog springend waren de emoties van Bryan Linssen die onlangs aangaf 'geen enkel plezier' te hebben met deze manier van voetballen. 'Ons voetbal slaat nergens op', draaide de Limburger er niet omheen.

Overal steun

Slutskiy echter pareert de kritiek en gaf deze week nog maar eens aan dat zijn relatie met de spelers goed is. Van paniek of onrust in de groep is volgens de Rus geen sprake. En het gesprek maandag met eigenaar Oyf en technisch directeur Marc van Hintum was volgens hem allesbehalve een crisisberaad. 'We hebben elke dag contact en dat gaat over van alles. Ik heb overal steun.'

Top 5

Van defensief voetbal wil de flamboyante Slutskiy al helemaal niets weten. Hij staaft dat als volgt. 'Kijk naar onze statistieken. Er zijn heel veel aanwijzingen of indicatoren die je kan raadplegen. Die bewijzen het tegendeel. We versturen in balbezit de meeste crosspasses van alle teams. Vitesse staat in de top vijf als het gaat om het creëren van doelkansen en zo kan ik meer zaken noemen. Ik ben het er echt compleet mee oneens dat wij defensief spelen. Het is soms iets ander, maar niet defensief.'

Objectief zijn

'Ook onze verdedigers, dus onze laatste lijn, staat in balbezit hoger dan bijna alle andere clubs', vervolgt een licht geïrriteerde Slutskiy. 'Daar zijn ook 6 of 7 aanwijzingen voor die dat met cijfers ondersteunen. Alleen Ajax verdedigt vijf meter verder naar voren dan wij. Ik ben niet teleurgesteld, maar ik begrijp de mensen niet. Je moet wel objectief zijn.'

Nauwelijks gespeeld

Daarnaast wijst de geplaagde coach op zijn spelersgroep als hij geconfronteerd wordt met het zwakke en onaantrekkelijke voetbal. 'Je moet realistisch zijn. We hebben een goed team, maar zijn geen FC Barcelona. Eduardo, Karavaev, Büttner, Clarke-Salter, Bero, Beerens, Odegaard. Ze hebben vorig seizoen allemaal maar weinig gespeeld hoor! Darfalou heeft nooit in Europa gespeeld en komt uit de Algerijnse competitie. Dat is de realiteit.'

Verwachtingen

Slutskiy zegt niet wakker te liggen van de kritiek, maar het stoort hem duidelijk wel. Vitesse overlegt gemiddeld 53 procent balbezit in wedstrijden. 'Tegen PSV en Feyenoord kregen we een rode kaart anders hadden we ongeveer 57 procent controle gehad. Daarmee zit je ook in de top vijf. Ik denk dat alleen de supporters van PSV tevreden zijn met de resultaten. De verwachtingen zijn wel heel erg hoog en ik vraag me werkelijk af waarom?'