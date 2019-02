Een kijkje nemen in een drugslab? Je moet in Scherpenzeel zijn

In een grote container in Scherpenzeel konden ondernemers donderdagavond zelf ervaren hoe een drugslab of een cocaïnewasserij eruitziet. De gemeente hield een informatieavond over ondermijning. 'Steeds vaker probeert de onderwereld gebruik te maken van de anonimiteit van bedrijventerreinen voor hun criminele activiteiten', aldus burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel.

De avond werd bezocht door zo'n 40 personen, die natuurlijk allemaal ook een kijkje in de container namen. Er is te zien hoe XTC en GHB wordt gemaakt, Hoe een hennepkwekerij eruitziet, en er valt een cocaïnewasserij te 'bewonderen'.

En wat daar meteen opvalt: In een grote teil met wit poeder staat naast een soeplepel een garde van wel een meter lengte. Paul van der Weijden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie legt uit dat die nodig is voor de productie van cocaïne. De garde wordt gebruikt om allerhande chemicaliën te mengen: 'Als cocaïne in spijkerbroeken opgelost zit, wordt dat er met benzine weer uitgehaald. Dat moet dan terug gedroogd worden. Je hebt een aantal poeders nodig om de cocaïne er weer uit te krijgen en een beetje wit te kleuren, zeg ik altijd maar en dat is wat daarmee gebeurt. '

Magnetrons voor het drogen van cocaïne

Een eindje verderop staan wel zeven magnetrons. We erg veel voor een bedrijfskantine. Maar ze staan daar dan ook niet om er eten in warm te maken. Nee, ze zijn nodig voor het drogen van cocaïne. 'De benzine die bij het terugwinproces gebruikt wordt, maakt dat dat gevaarlijk is.' Al deze dingen kunnen ondernemers die bijvoorbeeld een bedrijfshal of schuur verhuren er op wijzen dat er iets niet pluis is. Dat hun huurders op het criminele pad zijn.

'Het is in Scherpenzeel niet anders dan in Amsterdam,' zegt burgemeester Harry de Vries. Misschien wel qua omvang, maar het gebeurt hier. Buitengebied is zeer aantrekkelijk. Een schuur huren voor weinig. Daar hennepplantjes inzetten. De boer weet aanvankelijk van niks. Een enorme opbrengst. Kortom het is een enorm probleem.

'We moeten alert zijn'

De Vries hoopt met de avond te bereiken dat de aanwezige ondernemers beter op gaan letten: 'Ik hoop vooral dat het bewustzijn groeit dat we alert moeten zijn. Dat mensen niet alleen maar gevoelig zijn voor het aanbieden van geld. Omdat daar achter een verhaal zit van mensen die invloed proberen te krijgen. Ook in de politiek.'