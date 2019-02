Miljoenen extra naar World Food Center Ede?

Het college van Ede en de Gedeputeerde Staten van de provincie willen 3 miljoen euro extra reserveren voor het World Food Center. Daarmee zouden ze samen 23 miljoen euro steken in het kenniscentrum en attractiepark over voeding.

'Ik krijg het gevoel dat ik de raad wel meekrijg', zegt wethouder Leon Meijer na afloop van een lange raadsvergaring in Ede. Tot half 2 's nachts werd er gesproken over de nieuwste plannen voor het World Food Center. De vraag is of de gemeente het budget hiervoor wil verhogen van 5 naar 6 miljoen euro en een lening van 26 miljoen euro wil verstrekken voor het gebouw.

De raad reageerde overwegend positief op het voorstel, maar deelde ook twijfels. De financiële risico's zouden onder andere door de miljoenenlening, te veel komen te liggen bij de overheid. 'En de bijdrage van het bedrijfsleven is minder dan afgesproken', stelt Jan Pieter van der Schans (CDA).

Ook zijn er breed gedragen bedenkingen bij de verwachte bezoekersaantallen. De inschatting van 330.000 bezoekers per jaar zou te hoog zijn. 'Het aantal bezoekers is cruciaal voor het succes', zegt Timo Harmsen (VVD). 'We hangen hier heel veel aan op. Is het nog mogelijk om de bezoekersaantallen te dubbelchecken?'

De wethouder zegt dat toe. 'Voordat we gaan aanbesteden en verbouwen en bouwen, laten we nog een keer narekenen: kloppen die bezoekersaantallen.' Als dat niet zo is, gaat er niet gebouwd worden, zegt Meijer.

Wat is het World Food Center?



Het World Food Center in Ede moet een kenniscentrum en publieksattractie worden waar boer, burger en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. “Het WFC wordt voor consumenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven, agrariërs en lokale voedselproducenten een plaats van ontmoeting en verbinding rond kennis over voedsel”, stelt de gemeentecoalitie in haar akkoord.



Binnen 4 jaar wil de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en Groenlinks een WFC Experience, een plek waar consumenten inzicht kunnen krijgen in de voedselketen. De Experience moet mensen inspireren om gezonde keuzes te maken.

Alles of niets

In het provinciehuis werd afgelopen woensdag al gediscussieerd over een verhoogde bijdrage van 17 miljoen in plaats van 15 miljoen euro. Ook daar waren zorgen over de bezoekersaantallen. Toch zijn de coalitiepartijen van de Staten enthousiast over de nieuwste plannen met het World Food Center. Ook hier lijkt een meerderheid te zijn voor de budgetverhogingen.

Maar het is alles of niets. Alleen als ook het Rijk 5 miljoen wil bijdragen aan het World Food Center en zowel de gemeente als de provincie akkoord gaan met een budgetverhogingen, komt er daadwerkelijk meer geld beschikbaar. Over twee weken neemt de provincie een besluit. En 21 maart stemt de gemeente Ede.

Het miljoenenproject wordt niet alleen gefinancieerd van overheidsgeld. Ook bedrijven gaan naar verwachting miljoenen in het World Food Center steken. In ruil voor 50 tot 200 duizend euro per jaar kunnen bedrijven “exclusieve rechten” krijgen. Ze mogen bijvoorbeeld congressen houden in het Food Center of kunnen gratis toegangskaartjes uitdelen.

In totaal moet het World Food Center 60 miljoen euro gaan kosten.

