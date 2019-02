Hebben we straks nog voldoende stroom?

De grenzen van de capaciteit van het elektriciteitsnet in Gelderland komen in zicht, stelt energiebedrijf Liander. Diverse verdeelstations hebben inmiddels de maximaal beschikbare capaciteit bereikt.

Bij het verdeelstation in Neerijnen heeft Liander voor grote bedrijven zelfs een transportbeperking ingesteld, dat is nodig als er meer wordt verbruikt dan contractueel is afgesloten. 'Zonder deze maatregelen, kan dat uiteindelijk leiden tot stroomuitval in dit gebied.'

Fossiel naar duurzaam

De stijging in elektriciteitsverbruik komt door de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen. 'Er zijn aanpassingen nodig', vindt ook de provincie. Dat stellen ze naar aanleiding van vragen van 50PLUS.

'Om aan de extra vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, zijn rigoureuze aanpassingen aan het net nodig. Dit is gezien de huidige situatie, waarbij de doorlooptijd voor een onderstation zeven jaar is, een enorme uitdaging.' Een nu aangevraagd verdeelstation, kan in dit geval dus over zeven jaar pas in gebruik worden genomen.

Volgens de provincie zijn er ook meer hoogspanningsnetten nodig.