Directeur over paardenvleesaffaire: 'Ik verwacht dat ik word vrijgesproken'

De eigenaar van slachterij Van Hattem uit Dodewaard hoort deze vrijdag in de rechtbank in Den Bosch of de rechters vinden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude met paardenvlees. Ook een vrieshuis uit Olst en een tussenhandelaar uit Doesburg horen hun straf.

door Pia Dijkstra

Het Openbaar Ministerie eiste eind januari drie jaar celstraf en een boete van 150.000 euro tegen de directeur van slachterij Van Hattem. Tegen de andere verdachten is achttien maanden celstraf en een boete van 75.000 euro geëist. Justitie verdenkt de drie verdachten van gesjoemel met paardenvlees dat als rundvlees is verkocht. Ook zou er vlees als halal zijn verkocht, terwijl het niet volgens die regels werd geslacht.

'Ik verwacht dat ik word vrijgesproken'

De zaak speelde al in 2012, maar kwam pas twee weken geleden voor de rechter. De rechters namen drie dagen de tijd om zich te verdiepen in de technische details die bij de zaak horen. Volgens het OM hebben alle verdachten bewust papieren vervalst om te verdoezelen dat in 2012 en 2013 partijen rundvlees vermengd waren met paardenvlees. Bovendien was volgens het OM door gebrekkige administratie niet meer duidelijk welk dier precies in welke verpakking zat.

Omroep Gelderland sprak naar aanloop van de rechtszaak kort met de directeur van Van Hattem. Hij vertelde dat hij de rechtszaak goed tegemoet ziet omdat hij niets verkeerd heeft gedaan. 'Ik verwacht dat ik word vrijgesproken.'

'Bedrijf is mijn kindje'

Tijdens de rechtszaak nam de directeur van Van Hattem uitgebreid de tijd om de rechters zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij vertelde onder andere over de inval van justitie en wat dat betekende voor zijn bedrijf. 'Met zestig man drongen ze binnen. Ze droegen mitrailleurs en pistolen. In drie minuten tijd waren er miljoenen verdampt. Mijn bedrijf is mijn kindje en dat deed mij pijn. Mijn huwelijk kwam in slecht weer en is uiteindelijk kapotgegaan.'

Het bedrijf maakte uiteindelijk een doorstart. 'Maar we doen de helft van de omzet van vroeger. Als ik de gevangenis in moet, dan staan vijftig tot zestig mensen op straat, zonder toekomst', zei de directeur tegen de rechters. 'Ik ben in een verkeerde hoek geplaatst en daar wil ik uit.'

De rechters doen rond 13.00 uur uitspraak in deze zaak.

