‘We gaan gewoon winnen morgen’

David Langenberg en Chloë Alen, twee mbo-studenten van het RijnIJssel die vrijdag meedoen, hebben er alle vertrouwen in. 'Onze twee teams van het RijnIJssel zijn zelfverzekerd, goed voorbereid en we gaan gewoon winnen vrijdag. We zijn de afgelopen tijd met de teams om de tafel gaan zitten en bedenken samen voor- en tegenargumenten. Ook krijgen we trainingen van het Debat Instituut, waar we veel tips uit halen', vertelt David.

'Stapje voor zijn'



De teams krijgen ter plekke pas te horen of zij voor of tegen de stelling moeten debatteren. 'We hebben beide stellingen voorbereid door middel van onder meer veel onderzoek doen. We proberen ons te verplaatsen in verscheidene betrokken partijen om te zorgen dat we een stapje voor zijn', voegt studente Chloë Alen toe.

'Samenwerking sterk punt'



David en Chloë: 'Ons sterke punt is samenwerking. Dit kunnen we heel goed en we weten alles van elkaar. Er zijn duidelijke rollen afgesproken om te zorgen dat alles staat als een huis; we hebben bijvoorbeeld iemand die een openingsspeech doet, het middenstuk doet en een eindspreker. Dit hebben we gestructureerd gedaan, waardoor het ons gaat helpen tijdens het debat.'



In totaal doen er ruim tweehonderd mbo-studenten mee aan het debat. Deze zijn onderverdeeld in 25 teams die uit mbo’s door heel Nederland komen. Het debat start om 13.00 uur ’s middags en het finaledebat is om 16.45 uur.