FC Twente lonkt naar Theo Janssen

Janssen is op dit moment samen met Dennis van Beukering trainer van Vitesse onder 19. Het contract van de oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente loopt echter af. 'Ik heb kort geleden met Aloys Wijnker een gesprek gehad. Ze willen verlengen zeggen ze, maar daar is het ook bij gebleven. Ik heb geen voorstel gehad ofzo', zegt de populaire Janssen over het onderhoud met het nieuwe hoofd opleidingen.

Smeken

Ook technisch directeur Marc van Hintum gaf onlangs bij Omroep Gelderland aan dat Vitesse de intentie heeft om door te gaan met de voormalig middenvelder. Janssen, die 242 officiële wedstrijden speelde voor Vitesse, heeft na het gesprek met Wijnker niets meer gehoord. Maar een nieuw voorstel zou wel onderweg zijn.

Verlengde contracten

'Ik vraag niet hoe staat het ervoor en ga niet lopen smeken. Daar voel ik me iets te groot voor. Feit is dat veel contracten van trainers al verlengd zijn bij Vitesse. Veel ligt al vast. Wat ze met mij zouden willen? Ik heb werkelijk geen idee.'

Interesse van FC Twente

De ambities van Janssen gaan ver. De trainer die al assistent was bij de beloften en ook onder 16 trainde, wil in de toekomst graag hoofdtrainer worden bij Vitesse. Tegelijkertijd sluit hij voor de komende jaren ook andere clubs niet uit om verder ervaring op te doen. FC Twente is een club die volgens bronnen geïnteresseerd is in de voetbalkennis en trainerservaring van de 37-jarige Arnhemmer. Bij de Enschede club werd Janssen in 2010 landskampioen. Hij was één van de sleutelspelers van die ploeg en is in Twente nog altijd razend populair.

Rol bij FC Twente

Bij FC Twente werken in de directie Paul van der Kraan en Ted van Leeuwen. Zij hadden in het verleden dezelfde functie bij Vitesse toen Janssen er nog actief was als speler. 'Dat zijn mensen die ik natuurlijk heel goed ken', zegt hij daar zelf over. 'Ik zeg niet dat er iets speelt, maar ik ontken ook niet dat er wel eens contact is. FC Twente heeft wel aangegeven dat als ik bij Vitesse niet verder zou kunnen, er een bepaalde rol voor mij zou kunnen liggen daar.'

John van den Brom

Behalve FC Twente wordt ook FC Utrecht genoemd in de wandelgangen. Als een van de assistent-trainers bij de hoofdmacht voor volgend seizoen. Bij die club staat dan John van den Brom aan het roer. Voormalig Vitessenaar Van den Brom haalde deze week al wel Dennis Haar naar de Domstad. Het duo werkte al eerder samen bij AZ.

Vijf assistenten

Hoofdtrainers in de eredivisie werken echter vaak met meerdere assistenten rond het eerste elftal. 'Sommige clubs hebben er wel vijf', zegt Janssen met een knipoog. 'Maar John en ik klikken wel', is wat hij er voorlopig serieus over kwijt wil. 'Het is nu februari, ik heb nog ongeveer vier maanden. We zien wel wat er gaat gebeuren.'