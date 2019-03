Eigenlijk herbergt het Streekmuseum Baron van Brakell drie musea onder één dak. Natuurlijk is er een afdeling over de geschiedenis van de Betuwe, maar er is ook veel te vinden over de archeologie in de streek en het museum heeft een prachtige collectie boerenwagens. Enthousiaste gidsen verzorgen deze ochtend rondleidingen over deze drie onderwerpen. Bezoekers worden ontvangen door de voorzitter die vertelt over de naamgever van het museum.

Op 8 april 1788 werd Frederik Louis Willem baron van Brakell in het Gelderse Rijswijk geboren. Op 19 juni 1829 huwde hij met zijn achternicht Albertina Frederica Clara Johanna barones van Neukirchen (1804-1892). In 1809, op 21-jarige leeftijd, nam hij een deel van de omvangrijke familiebezittingen in Lienden in eigen beheer en begon hij een boerenbedrijf. De boerderij lag bij Den Eng en droeg dan ook deze naam.

In 1847 was zijn bedrijf maar liefst 145 hectare groot. Naast het boerenbedrijf had hij vele andere bezigheden. Hij was jarenlang lid van de Commissie van Landbouw in Gelderland en van het dijkbestuur van de Neder-Betuwe. Ook was hij mede-oprichter van de in 1845 opgerichte Gelderse Maatschappij van Landbouw. Van Brakell is vooral bekend geworden door de landbouwkundige experimenten op zijn bedrijf en door zijn geschriften over de landbouw. Hij overleed 11 augustus 1865 op huis Den Eng in Lienden.

Aangezien het echtpaar Van Brakell kinderloos bleef, had de baron bij testament bepaald dat zijn nalatenschap onder bepaalde en strenge voorwaarden toebedeeld werd aan de inwoners van de buurtschap Meerten. Het hiervoor opgerichte “Fonds hulpbetoon voor de arbeidende klasse in de buurtschap Meerten” te Lienden beheert tot op heden het landgoed Den Eng waarop het Streekmuseum is gelegen.

In 1963 werd door vertegenwoordigers van de Boerenwagenclub, de ‘Stichting De Boerenwagen’ opgericht met als doel het in stand houden en het tentoonstellen van de zeer fraaie boerenwagens uit het Gelders Rivierengebied en de Vijf Heerenlanden. In 1965 werd in Buren in een van de muurhuizen met aansluitend poortgebouw het ‘Boerenwagenmuseum’ geopend. Ruim veertig jaar zou het stadje Buren het ‘Boerenwagenmuseum’ huisvesten. Helaas kwam hier in 2006 een einde aan en werd de collectie tijdelijk opgeslagen. In 2014 vond de collectie onderdak in Ommeren, dankzij de uitbreiding van het voormalige Heemkundig Museum en is sinds het voorjaar van 2015 weer in volle glorie te zien.