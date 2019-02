Hulp gezocht voor Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum gastheer - vrouw te zijn.

Of het leuk vinden om mee te helpen met het organiseren - uitwerken van evenementen.

Wilt u zich inzetten voor het museum in Doetinchem? Laat hieronder uw reactie achter.



De Stichting Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum werkt al zo’n 20 jaar uitsluitend met vrijwilligers, mensen die een hart hebben voor treinen, bussen en andere soorten van openbaar vervoer. Vrijwilligers die het leuk vinden de historie te bewaren en een verantwoorde en aantrekkelijke expositie op te bouwen. Als ideële non-profit organisatie moet het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum voldoende middelen en menskracht hebben om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Momenteel heeft de Stichting de beschikking over 40 vrijwilligers, die de meest uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Dat zijn er nog niet voldoende, daarom zoeken we méér vrijwilligers, die ons willen assisteren in het museum.

De vrijwilligers geven rondleidingen, houden toezicht op de collectie en het archief, doen historisch onderzoek, organiseren tentoonstellingen, bemannen het restaurant en de winkelruimte, leveren hand- en spandiensten op kantoor, helpen bij het beheer en toezicht op het terrein, verzorgen lezingen, maken foto’s, dia’s en films of schrijven artikelen. En dat alles doen ze met groot enthousiasme en een enorme inzet.

De vaste collectie

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum bevat een waardevolle collectie op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. De unieke collectie is te zien in ruim 30 vitrines en wordt gevormd door schaalmodellen van treinen, trams en bussen en door voorwerpen die met het openbaar vervoer te maken hebben. De historie wordt verlevendigd met behulp van foto’s en bewegende beelden. Vooral kinderen kunnen volop genieten van rijdende tram- en treinmodellen. Naast een LGB-baan zijn er ook modelbanen met een andere schaalgrootte. Maak een reis door de gehele ontwikkeling van het openbaar vervoer van de paardentram tot en met de moderne hoge snelheidstrein.

In het museum wordt niet alleen aandacht geschonken aan de vervoermiddelen. Er is ook een grote collectie van voorwerpen die iets met het openbaar vervoer te maken heeft. Het gaat hierbij onder andere om uniformen van conducteurs, kaartjes en gebruiksvoorwerpen uit de wereld van het openbaar vervoer in Nederland zoals van HTM, NZH, GvB, GTW en NS. Daarnaast is er een museumarchief dat veel boeken, tekeningen, foto- en ander documentatiemateriaal over de ontstaansgeschiedenis bevat.